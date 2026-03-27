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¡Platica extra para profes! Lo que les llegará de bono docente y fecha en que lo pagan

El Gobierno Nacional confirmó un incremento que impacta directamente el salario y las prestaciones de los maestros alrededor del país.

Bonificación docente 2026
¡Platica extra para profes! Lo que les llegará de bono docente y fecha en que lo pagan
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

En los últimos días, el Gobierno Nacional de Colombia oficializó un incremento para los docentes y directivos docentes del sector público para el año 2026. Esto después de una serie de negociaciones con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Tanto es así que se conoció que para este 2026, el incremento total para los docentes se fijó en un 7.4%. Dicho porcentaje se desglosa de la siguiente manera:

  • Un 7% correspondiente al aumento general para todos los servidores públicos del país.
  • Un 0.4% adicional por concepto de bonificación de nivelación salarial negociada por el gremio.

Puedes leer: Anuncian aumento salarial para trabajadores en Colombia; ¿quiénes se benefician?

De igual forma, se conoció que este ajuste es retroactivo al 1 de enero de 2026, lo que significa que los docentes recibirán en el mes de abril el pago correspondiente a los meses anteriores que no contaban con el aumento.

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Nuevas tablas de bonificación docente 2026

Los sueldos de los maestros en Colombia varían significativamente según su nivel académico, años de experiencia y el decreto por el cual se rigen. Tanto es así que según el Decreto 0299 de 2026, así quedaron algunas de las asignaciones básicas para el Estatuto 1278:

  • Normalistas o Tecnólogos (Grado 1): Entre $3.063.203 y $6.184.872
  • Profesionales o Licenciados (Grado 2): Sin especialización: desde $3.821.274, con especialización: hasta $7.780.202, maestría: más de $8 millones, doctorado: hasta $9.059.548
  • Docentes en el Grado 3: con maestría hasta $10.851.730 y con doctorado hasta $14.436.985

De igual forma, se conoció que para los docentes bajo el Estatuto 2277, los salarios van desde 1.800.860 hasta 7.339.832 esto dependiendo en el grado de enseñanza que se encuentren.

Puedes leer: Golpe al bolsillo para quienes tengan billetes de 50.000 y 100.000 pesos en Colombia

Bonificación docente mensual por el decreto 0317

Por otro lado, se conoció que una de las novedades más importantes de este año es la creación de una bonificación mensual mediante el Decreto 0317 de 2026. Esta bonificación se suma al salario básico y también tiene efectos retroactivos.

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Los montos de esta bonificación se asignan de la siguiente forma:

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  • Estatuto 2277: Entre $6.733 y $27.439 mensuales, dependiendo del grado.
  • Estatuto 1278: Entre $11.351 y $53.971 mensuales.
  • Etnoeducadores y zonas de posconflicto: También se contemplan pagos adicionales, como hasta $31.717 para etnoeducadores.

El ajuste salarial para los docentes también impacta positivamente en otros rubros como las horas extra, que aumentan proporcionalmente al nivel salarial, y los auxilios de transporte y alimentación para quienes cumplen con los requisitos de ley.

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