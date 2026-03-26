Anuncian aumento salarial para trabajadores en Colombia; ¿quiénes se benefician?

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un incremento del salario significativo para los servidores públicos del Distrito en 2026. Según el Decreto 022, el ajuste será del 7 % y tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero, lo que implica que los trabajadores recibirán en próximos pagos el valor correspondiente a los meses ya transcurridos.

Esta medida busca compensar el impacto de la inflación y garantizar que los ingresos del personal público se mantengan acordes con el costo de vida. El cálculo del aumento tomó como referencia la inflación de 2025, que fue del 5,1 % según el IPC del DANE, sumando un 1,9 % adicional acordado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del sector público.

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Esta actualización hace parte del proceso anual de revisión salarial, diseñado para mantener la estabilidad económica de los servidores públicos y asegurar que sus ingresos respondan a la realidad financiera del país.



¿Qué trabajadores se benefician del aumento salarial?

El ajuste beneficia a empleados de todos los niveles jerárquicos de la administración distrital, incluyendo directivos, asesores, técnicos y personal asistencial. Cada grupo tiene escalas salariales definidas según el grado y las responsabilidades asignadas.

Algunos cargos directivos pueden superar los 15 millones de pesos mensuales, mientras que los niveles técnicos y asistenciales perciben ingresos más bajos, aunque igualmente ajustados por la medida.

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Además del salario básico, el incremento impacta directamente en prestaciones y beneficios legales, como primas, cesantías y aportes a seguridad social, lo que se traduce en un aumento integral de los ingresos.

Las entidades distritales deberán aplicar las nuevas escalas salariales durante todo el 2026, asegurando que cada empleado reciba los ajustes correspondientes de manera transparente y oportuna. Según el decreto, esta implementación también permite que los beneficios adicionales ligados al salario se actualicen de forma proporcional, reforzando la seguridad financiera de los trabajadores.

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Asimismo, este aumento salarial se enmarca dentro del proceso anual de actualización de ingresos para servidores públicos, que busca garantizar que los pagos se mantengan alineados con el costo de vida y la inflación.

La medida refuerza la planificación administrativa de los pagos en la Alcaldía y las entidades distritales, ya que permite calcular de manera precisa los recursos destinados a nómina y prestaciones, evitando retrasos o inconsistencias en la aplicación de los aumentos.

Con la actualización de 2026, miles de servidores públicos no solo recibirán un ajuste en su salario mensual, sino también en los beneficios asociados, asegurando que el impacto económico sea integral y sostenible a lo largo del año. Esto consolida un modelo de remuneración que protege los ingresos de los empleados y refuerza la planificación financiera de la administración distrital.

