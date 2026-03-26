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Así funciona la nueva tarjeta de crédito en Colombia que premia cada una de tus compras

Una nueva opción en el mercado busca abrir oportunidades a quienes no han podido acceder fácilmente al crédito y facilitar el uso de productos financieros de forma progresiva y responsable

Tarjeta de crédito de PayJoy llega con beneficios para los usuarios
Tarjeta de crédito PayJoy, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

La compañía financiera PayJoy presentó en Colombia una nueva tarjeta de crédito con respaldo de Mastercard, que busca ampliar su alcance y brindar más opciones a usuarios que han enfrentado barreras para acceder a estos productos.

Esta iniciativa representa un paso importante en la evolución de la compañía, que inicialmente se dio a conocer por ofrecer financiación para la compra de celulares.

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¿Cómo será la nueva tarjeta de crédito de PayJoy?

Ahora, con este nuevo producto, pretende extender su modelo hacia otros servicios financieros, aprovechando la relación que ya ha construido con miles de clientes en el país.Uno de los principales objetivos de esta tarjeta es facilitar la inclusión financiera, especialmente para aquellas personas que no cuentan con historial crediticio formal.

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En muchos casos, este factor ha sido una barrera para acceder a productos tradicionales ofrecidos por entidades financieras.En una primera etapa, la tarjeta estará disponible para usuarios que ya han terminado de pagar sus dispositivos financiados a través de la plataforma y que han demostrado un buen comportamiento en sus obligaciones.

De esta manera, la empresa busca reconocer a quienes han cumplido y reducir riesgos en la implementación inicial del producto.Sin embargo, el plan contempla una segunda fase más amplia.

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En ella, la tarjeta podría ofrecerse desde el inicio del proceso de financiación, permitiendo que nuevos usuarios comiencen a construir su historial crediticio desde etapas tempranas.El modelo de evaluación que utilizará PayJoy se basa en datos alternativos, es decir, en el comportamiento real de pago de los clientes dentro de su ecosistema.

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Esto permite identificar la capacidad de pago incluso en personas que no han tenido acceso previo a productos financieros formales.Además del acceso al crédito, la tarjeta incluirá herramientas de educación financiera.

Los usuarios podrán aprender a manejar su cupo, organizar sus gastos y planificar sus pagos, lo que resulta clave para fomentar un uso responsable del dinero.

Alfonso Arango, country manager de PayJoy Colombia, señaló que en el país hay una diferencia evidente entre la capacidad de pago de muchas personas y su acceso al crédito formal. Además, explicó que su modelo permite crear alternativas a partir del comportamiento real de los usuarios, y que con esta tarjeta buscan que más personas se integren al sistema financiero de forma gradual y responsable.

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