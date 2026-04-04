VIDEO: Grupo de ‘satánicos’ irrumpió misa en iglesia de Bogotá y marchó por las calles del centro

En medio de las conmemoraciones de la Semana Santa 2026, en especial este viernes santo, en donde la mayoría de feligreses realiza la tradicional visita a los siete templos que se realiza cada año, sin embargo, un grupo de personas que se identificaron como "satánicos" se manifestó frente a la icónica Iglesia de San Francisco, generando inconformidad.

Por medio de las redes sociales se vió como la comunidad católica realizaba sus actos de fe, fue sorprendida por un grupo de individuos vestidos con prendas de látex y cadenas, quienes además portaban diversos símbolos religiosos. El grupo se ubicó en la entrada principal del templo, donde comenzaron a realizar cánticos y a lanzar críticas o "pullas" a los asistentes de la misa.

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Ante la presencia y los ruidos de los manifestantes, algunos fieles intentaron cerrar las puertas del recinto para evitar que el acto litúrgico fuera interrumpido y proteger la solemnidad del momento espiritual.



Tanto es así que en los videos captados por los mismos asistentes muestran el contraste entre el fervor religioso y la protesta del grupo externo, un acto que generó un rechazo generalizado por parte de la comunidad cristiana en plataformas digitales, en especial por esta época.

Grupo 'satánico' en Bogotá Foto: imagen de redes sociales

¿Qué pasó con el grupo de ‘satánicos’?

Sin embargo, debido a la escalada de la situación y la posibilidad de enfrentamientos físicos entre el grupo de ‘satánicos’ y con personas inconformes, la Policía Nacional tuvo que intervenir en el lugar para mediar en el conflicto, esto con el fin restablecer el orden y garantizar la seguridad de los feligreses que participaban en las actividades de la Semana Mayor.

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Cabe recordar que en Colombia, la libertad de expresión, es un derecho fundamental garantizado por el Artículo 19 de la Constitución de 1991. Según la Carta Magna, "toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva".

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Además establece que la legislación colombiana establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Este derecho asegura que las personas puedan practicar su fe sin ser obligadas a realizar actos contrarios a sus convicciones.

De igual forma, muchas personas en redes sociales criticaron estos gestos debido a que muchos consideran como una provocación a los creyentes durante esta Semana Santa. Mientras las autoridades locales evalúan lo ocurrido, la comunidad religiosa hace un llamado al respeto por las tradiciones.