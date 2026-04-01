Shaira denuncia que fue víctima de una violenta situación en Bogotá: “Traumático”

La cantante Shaira Selena Peláez Ruíz, ganadora de un reconocido reality, reapareció en redes sociales y denunció haber sido víctima de un intento de asalto a mano armada. El incidente, que la artista calificó como un "milagro", ocurrió en la noche del pasado 26 de marzo en el barrio Los Cerezos, en la localidad de Engativá.

Según el testimonio de Shaira mencionó que ella y su madre se encontraban dentro de una camioneta frente a la casa de una amiga, con quien conversaban tras haber asistido a un partido de fútbol. Y después de estar cerca de diez minutos en el lugar, un vehículo se estacionó detrás de ellas.

Puedes leer: Explosión en la vía Zipaquirá-Ubaté: surge fuerte hipótesis sobre qué ocasionó la situación



Luego, de manera repentina, dos hombres descendieron del automóvil, y uno de los sujetos, tras cubrirse con la capucha de su saco, se dirigió directamente hacia la cantante apuntándole, mientras que el otro delincuente abordó a su madre, quien en en un acto reflejo trató de defender a su hija.



"Todo se fue en un lapso de quince segundos. Fue demasiado traumático", relató la artista visiblemente afectada en su video. Posteriormente, la cantante instó a los delincuentes a llevarse sus pertenencias o incluso el vehículo con tal de no sufrir daños físicos.

“‘Llévese lo que quiera’. Ni siquiera porque viniera hacia mí, porque en ese momento yo no me percate y quedé como que: ‘Ah, si me tiene que pasar algo, pues que hijuemadres’. Pero cuando ya vi a mi mamá en esa situación, lo primero que hice fue decirle al tipo que se llevara lo que él quisiera, el carro, las cosas, no sé. Todo se fue en un lapso de quince segundos. Fue demasiado traumático”, expresó la artista.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la cantante fue que los sujetos huyeron del sitio sin hurtar nada y sin causar lesiones a ninguna de las dos.



¿Qué más relato Shaira sobre el robó que sufrió?

Después de comentar lo que vivió Shaira aprovechó la ocasión para hacer una denuncia pública y advertir a sus seguidores sobre esta situaciones. De igual forma, la cantante hizo un llamado directo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitando medidas concretas para reforzar la seguridad de la ciudad.

Publicidad

Puedes leer: Encuentran inquietante audio tras desaparición de familia en Bogotá; dato clave en celular

"He visto muchos casos de delincuencia en la ciudad y quiero advertirles que se cuiden mucho", manifestó la artista, enfatizando que la inseguridad no distingue sectores ni horarios, además invitó a las personas a que cuiden a sus familias, dado que eso es lo más importante.

Publicidad

Finalmente, se conoció que el material disponible ya está en manos de la Policía Metropolitana de Bogotá, que trabaja en la identificación de los sospechosos y del vehículo involucrado.