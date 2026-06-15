Inquietante profecía de Baba Vanga que ocurriría en pleno Mundial: "todo el mundo la verá"

A medida que avanza el Mundial 2026, una llamativa predicción atribuida a la reconocida vidente búlgara Baba Vanga volvió a convertirse en tendencia en redes sociales.

La supuesta profecía menciona la aparición de una extraña luz en el cielo durante un gran evento deportivo celebrado en 2026, una coincidencia que para muchos seguidores de sus predicciones encaja perfectamente con el torneo de fútbol más importante del planeta.

Aunque no existe una referencia directa al campeonato organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el enorme alcance mediático del Mundial 2026 ha provocado que miles de usuarios relacionen la misteriosa frase con alguno de los encuentros más importantes de la competencia.



Mundial 2026 y la predicción que se volvió viral

La frase atribuida a Baba Vanga señala que: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”.

Ese mensaje, difundido durante años en sitios especializados en fenómenos paranormales y redes sociales, ha cobrado una fuerza inesperada gracias a la celebración del Mundial 2026, un torneo que reúne a millones de espectadores frente a las pantallas y en los estadios de Norteamérica.

Para quienes siguen las profecías de la clarividente, la descripción coincide con un acontecimiento capaz de captar la atención global. Por esa razón, algunos aficionados consideran que cualquier fenómeno inusual observado durante un partido podría ser relacionado con la famosa predicción.

Sin embargo, otros usuarios sostienen que las interpretaciones surgen precisamente por la ambigüedad de muchas de las frases atribuidas a Baba Vanga, las cuales suelen adaptarse a distintos acontecimientos con el paso de los años.

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¿Qué tendría que ver el Mundial 2026 con fenómenos en el cielo?

Las teorías han ido mucho más allá de una simple luz. Algunos seguidores de la vidente creen que podría tratarse de fenómenos aéreos no identificados, mientras que otros hablan incluso de un eventual contacto con inteligencia no humana.

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Estas especulaciones han ganado notoriedad debido al creciente interés mundial por los llamados fenómenos aéreos anómalos. En los últimos años, distintos informes y documentos publicados por autoridades estadounidenses han impulsado debates sobre objetos observados en el cielo cuya explicación aún no ha sido determinada públicamente.

En medio de ese contexto, el Mundial 2026 aparece como el escenario perfecto para quienes consideran que un evento de alcance planetario podría coincidir con un fenómeno capaz de captar la atención internacional.

No obstante, hasta el momento no existe evidencia que vincule la competición deportiva con algún acontecimiento extraordinario, por lo que las teorías permanecen en el terreno de la especulación.

Mundial 2026: un torneo histórico bajo la lupa de los curiosos

La Copa Mundial de la FIFA de 2026 ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol. Por primera vez, el campeonato es organizado conjuntamente por tres países y cuenta con un formato ampliado que reúne a más selecciones y más aficionados que nunca.

Además, la final se disputa en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Norteamérica, lo que incrementa todavía más la visibilidad del torneo.

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Precisamente por esa dimensión global, la supuesta profecía ha encontrado terreno fértil para expandirse en internet. Videos, publicaciones y debates continúan multiplicándose mientras miles de aficionados siguen atentos cada jornada del campeonato.

¿Quién fue Baba Vanga?

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Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, fue una mística búlgara que alcanzó fama internacional por las predicciones que sus seguidores le atribuyen. Tras perder la vista durante su infancia, se convirtió en una figura ampliamente conocida dentro del mundo esotérico.

A lo largo de las décadas, su nombre ha sido relacionado con diversos acontecimientos históricos. Sin embargo, expertos y analistas han señalado repetidamente que muchas de las profecías atribuidas a ella carecen de registros verificables o fueron interpretadas posteriormente a los hechos.

Aun así, casi treinta años después de su fallecimiento, su figura sigue generando curiosidad. Ahora, con el Mundial 2026 captando la atención de millones de personas, la misteriosa predicción sobre una luz en el cielo vuelve a ocupar titulares y alimentar todo tipo de teorías entre los aficionados al fútbol y los seguidores de los fenómenos inexplicables.

