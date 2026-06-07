Operario de aseo apuñaló a mujer en pelea en Bogotá; quedó en video

En la noche del pasado jueves 4 de junio de 2026, un operario de recolección de basura protagonizó un ataque contra una mujer en plena vía pública del barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. Situación que quedó registrada en video y generó mucha indignación por la actitud del señor en dichos instantes.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:00 p.m. en la intersección de la carrera 50 con la calle 33 sur. Además comentaron que la confrontación se habría originado cuadras atrás como una discusión verbal entre la mujer y los tripulantes de un camión de la empresa de aseo LIME (Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P..)

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Antes de que se iniciara la grabación que circula en redes, se señala que el operario ya había agredido físicamente a la víctima, llegando incluso a estar en el suelo encima de ella intentando ahorcarla. Esto después de comenzar una discusión, que rápidamente subió de tono.



Pese a la intervención de los vecinos, los cuáles lograron separarlos en un primer momento, la situación se tornó trágica cuando la mujer se puso de pie para reclamarle por la agresión inicial al operario de aseo.

Imagen del operador de aseo en Bogotá Foto: pantallazo tomado de redes sociales

¿Cómo fue la agresión del operario de aseo a la mujer en Bogotá?

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El video del incidente revela la frialdad del agresor. Tras la mediación inicial de la comunidad, el empleado de la empresa de aseo se dirigió deliberadamente hacia el camión recolector con el objetivo de extraer un arma cortopunzante y sin mostrar algún tipo de reparó la atacó y le hizo heridas a la altura del pecho y el cuello.

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No obstante, el agresor pese a la intervención de sus compañeros maniobró para inmovilizar a la víctima del brazo y continuar con el ataque. Y la agresión solo se detuvo cuando la mujer, debido a la gravedad de las lesiones, se desplomó sobre el asfalto. En ese instante, el operario de aseo guardó el arma y se terminó alejando del lugar de los hechos.

Hasta el momento, el estado de salud de la ciudadana agredida es desconocido. A pesar de la gravedad de las imágenes y la denuncia pública masiva, ni la empresa LIME ni las autoridades locales han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Mientras tanto, la comunidad del barrio Santa Rita exige justicia y una respuesta inmediata por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y la compañía prestadora del servicio de aseo.