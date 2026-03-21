Mamá de Dilan Cruz tras el fallecimiento de su hija menor: “Dios, devuélveme a mi hija”

La familia de Dilan Cruz vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez por un nuevo episodio que ha generado múltiples reacciones en todo el país.

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de su hermana menor, quien permanecía hospitalizada tras un accidente de tránsito en Bogotá.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en medio de un video publicado por Denis Cruz, hermana de la joven. En esa grabación, ella había pedido apoyo y oraciones por la recuperación de su familiar, describiendo el estado de salud como crítico y pidiendo acompañamiento en ese momento.



Mensaje de la mamá de Dilan cruz por muerte de su hija menor

Sin embargo, lo que sucedió después fue lo que terminó impactando a miles de usuarios. En el mismo video, horas más tarde, apareció un comentario de su mamá, Yenny Alejandra Medina, quien escribió una frase que rápidamente comenzó a circular: “Dios, devuélveme a mi hija”.

Palabras de mamá de Dylan Cruz por muerte de hija menor

La joven había resultado gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido el 20 de marzo en la capital del país. Tras el hecho, fue trasladada a un centro médico donde permaneció bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante ese tiempo, Denis Cruz utilizó sus redes sociales para mantener informadas a las personas sobre la evolución del caso. En sus publicaciones, dejó ver la preocupación de la familia y la esperanza de que la joven lograra salir adelante.

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No obstante, en la mañana del 21 de marzo se confirmó su fallecimiento, noticia que cambió completamente el panorama. A partir de ese momento, tanto los mensajes de despedida como las reacciones en redes comenzaron a multiplicarse.

Murió la hermana de Dilan Cruz /Foto: redes sociales

¿Cómo falleció Dilan Cruz?

Este hecho ocurre en un contexto que muchos recuerdan desde 2019, cuando se conoció el caso de Dilan Cruz. El joven falleció el 25 de noviembre de ese año en Bogotá, luego de permanecer dos días en cuidados intensivos tras un fuerte impacto en la cabeza durante una jornada de movilizaciones en el centro de la ciudad.

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En ese momento, fue atendido inicialmente por brigadistas y posteriormente trasladado al Hospital Universitario San Ignacio, donde entró en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció días después debido a la gravedad de la lesión.

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Ahora, con la muerte de la hermana menor, el nombre de la familia vuelve a ser tendencia, especialmente por los mensajes que han compartido en redes sociales en medio de esta nueva situación.

Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones sobre el accidente de tránsito que dejó a la joven gravemente herida. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.