Dolorosas palabras por fallecimiento de hermana de Dylan Cruz: “No me da la vida”

La reacción de la familia de Dylan Cruz volvió a generar conmoción en redes sociales, luego de que se confirmara la muerte de su hermana menor tras un accidente de tránsito ocurrido en Bogotá.

La noticia fue conocida en las últimas horas, cuando se informó que la joven no logró recuperarse de las graves lesiones que había sufrido y que la mantenían en estado crítico en un centro médico del sur de la ciudad.

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Fue en medio de ese momento cuando Denis Cruz, hermana de la joven, compartió un mensaje que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas. A diferencia de lo que inicialmente se pensó, sus palabras fueron publicadas después de confirmarse el fallecimiento.

“Me rehúso a volver a atravesar lo mismo dos veces… no puedo, no me da la vida”, escribió Denis en su cuenta de X, dejando ver el impacto que le generó la noticia dentro de su entorno familiar.

Antes de que se confirmara el fallecimiento, Denis ya había utilizado sus redes para alertar sobre el estado de salud de su hermana. En ese momento, explicó que la situación era delicada y pidió acompañamiento en medio de la incertidumbre que vivían.

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Murió la hermana de Dylan Cruz /Foto: redes sociales

La joven había sido trasladada a un centro asistencial tras el accidente, donde permaneció bajo atención médica debido a la gravedad de sus heridas. Durante ese tiempo, familiares y cercanos se mantuvieron pendientes de su evolución.

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Tras conocerse la noticia, Denis volvió a pronunciarse con otro mensaje en el que expresó la dificultad de asimilar lo ocurrido. Sus palabras, acompañadas de una imagen junto a su hermana, se sumaron a la ola de reacciones que ya se estaba generando en redes sociales.

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Mamá de Dylan Cruz enfrenta nueva pérdida

El caso ha tenido un impacto significativo, no solo por lo reciente del hecho, sino también por la historia que rodea a la familia. El nombre de Dylan Cruz continúa siendo recordado por muchos colombianos, lo que ha hecho que esta nueva situación genere aún más atención.

Por su parte, la madre de la joven también había hecho un llamado público en medio del proceso, pidiendo apoyo y acompañamiento. Sus palabras reflejaron la preocupación que existía desde el momento en que ocurrió el accidente.

Mientras tanto, las autoridades siguen adelantando las investigaciones para esclarecer cómo se presentó el accidente de tránsito que dejó a la joven gravemente herida en la capital del país.