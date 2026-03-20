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La verdad de por qué tardaron en identificar a universitaria de la Nacional fallecida

El caso de Sonia Izquierdo generó revuelo luego de que la joven fuera reportada como desaparecida y posteriormente se confirmara su fallecimiento en un accidente de tránsito.

Dan a conocer porque se demoró la identificación de Sonia Izquierdo
La verdad de por qué tardaron en identificar a universitaria de la Nacional fallecida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

Las autoridades continúan revelando detalles del desenlace Sonia Izquierdo, una joven de 24 años y estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, quien al comienzó se reportó como desaparecida terminó con la confirmación de su fallecimiento en un siniestro vial ocurrido en la zona norte de Bogotá.

Sonia Izquierdo fue vista por última vez el 17 de marzo de 2026, según las autoridades, la joven salió alrededor del mediodía desde el sector de la Calle 93 con el objetivo de dirigirse al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lugar donde hacía sus prácticas profesionales de la carrera de Derecho.

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Una vez sus familiares notaron que ella llegó a su destino, activaron una alerta de búsqueda, tanto es así que la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca difundieron carteles en redes sociales solicitando información sobre su paradero.

Sumado a esto, las autoridades de tránsito ya habían atendido un grave accidente ese mismo 17 de marzo, aproximadamente a las 2:30 de la tarde. El siniestro ocurrió en la Carrera 30 con Calle 80, en el barrio 12 de Octubre, sobre la avenida NQS.

De acuerdo con las investigaciones, Sonia Izquierdo se movilizaba como pasajera en una motocicleta solicitada a través de una aplicación de transporte. El reporte oficial indica que el conductor de la moto perdió el control mientras transitaba entre vehículos, lo que provocó un choque contra un tractocamión de servicio público y un automóvil particular.

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¿Por qué se tardaron en reconocer a Sonia Izquierdo tras el accidente?

Sin embargo, uno de los puntos que más generó confusión fue el tiempo transcurrido entre el accidente y la notificación a sus allegados. Ante esto, el medio de comunicación El Colombiano informó que, en el momento del siniestro, Sonia Izquierdo no portaba documentos de identidad.

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Ante esta falta de documentación impidió que las autoridades realizarán una identificación inmediata en el sitio, manteniendo su estado como "persona desaparecida" durante varias horas mientras se adelantan los procesos forenses, lo que generó preocupación por parte de la universitaria.

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Finalmente, tras completar los procedimientos de verificación, se logró confirmar que la víctima del accidente era la estudiante reportada. Por lo cual, la Universidad Nacional lamentó profundamente el fallecimiento de su alumna y envió mensajes de condolencias a sus familiares a través de canales oficiales.

“Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y allegados, a quienes acompañamos en este momento”, se puede leer en el comunicado de la institución educativa en sus redes sociales, mientras que las autoridades continúan con la investigación del caso para terminar de esclarecer lo ocurrido.

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