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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Destapan inestable comportamiento de hombre que atacó a Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Destapan inestable comportamiento de hombre que atacó a Mayerly Olaya en Homecenter Soacha

Las autoridades indicaron que el principal sospechoso habría tenido un comportamiento reiterado contra la víctima durante varios meses.

Primer plano en blanco y negro del rostro de Mayerly Olaya mirando hacia la cámara
Mayerly Olaya perdió la vida tras sufrir un ataque al interior de un Homecenter.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el pasado domingo 12 de julio en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

De acuerdo con el ente acusador, el hombre señalado como presunto responsable habría sometido a la víctima a varios meses de hostigamiento, persecución e intimidación sistemática antes del crimen.

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Las investigaciones indican que el procesado conoció a Rosa Mayerly Olaya en febrero de 2026, cuando visitó el establecimiento comercial donde ella trabajaba. En ese encuentro, el hombre le manifestó su interés en iniciar una relación sentimental; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mujer.

Tras esa negativa, el presunto agresor habría iniciado un patrón de acoso que se prolongó durante varios meses. Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el hostigamiento fue escalando con el paso de las semanas.

¿Cuál fue el comportamiento del presunto responsable del ataque contra Rosa Mayerly Olaya?

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Según las autoridades, la víctima fue objeto de seguimientos constantes que alteraron su rutina diaria, al punto de requerir la intervención de la Policía Nacional en al menos dos oportunidades para garantizar su seguridad al finalizar su jornada laboral.

Puedes leer: Delicada hipótesis sobre la muerte de Adriana Manotas tras procedimiento estético en Bogotá

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En esas ocasiones, los uniformados la acompañaron desde su lugar de trabajo hasta su residencia con el fin de evitar nuevos episodios de hostigamiento. Asimismo, la Fiscalía señaló que los días 10 de mayo y 5 de junio el procesado se presentó en las viviendas de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla y, presuntamente, intimidarla.

Estos hechos hacen parte del material probatorio con el que el ente investigador sustenta el presunto patrón de acoso que habría antecedido al crimen.

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El domingo 12 de julio, el señalado agresor ingresó al almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio de Soacha, donde Rosa Mayerly Olaya trabajaba desde hacía aproximadamente cinco años. Mientras la mujer cumplía con sus labores, el hombre la abordó y, presuntamente, la atacó, causándole múltiples heridas.

Aunque las personas que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a las autoridades y la víctima fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto responsable fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional en el lugar de los hechos, luego de ser reducido por varios testigos que impidieron su huida.

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Retrato en primer plano de Rosa Mayerly Olaya usando un sombrero de rayas
Rosa Mayerly Olaya, quien falleció dentro de un establecimiento comercial. Las autoridades adelantan las investigaciones
Foto: imagen tomada de redes sociales

Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de feminicidio agravado.

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Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, tras considerar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía sobre la gravedad de los hechos y el presunto historial de hostigamiento contra la víctima.

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