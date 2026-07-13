Mujer perdió la vida en Homecenter de Soacha a manos de acosador; es su excompañero

El municipio de Soacha, Cundinamarca, se encuentra conmocionado por la muerte de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrida la tarde del domingo 12 de julio de 2026. El hecho se registró al interior de una tienda Homecenter, ubicada en el centro comercial Mercurio, donde la mujer trabajaba.

De acuerdo con las autoridades, Rosa Mayerly Olaya fue atacada por un hombre que ingresó al establecimiento comercial durante la tarde. Tras la agresión, fue trasladada de urgencia al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

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Gracias a la rápida reacción de la Policía Metropolitana de Soacha, el presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de las autoridades para su proceso de judicialización.



¿Qué más se conoció del caso de Rosa Mayerly Olaya?

El alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, lamentó lo ocurrido a través de sus redes sociales e indicó inicialmente que el presunto responsable era la expareja de la víctima.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por familiares de Rosa Mayerly. Maira Yulieth Caballero Olaya, hermana de la víctima, aseguró que el detenido no era su expareja, sino una persona que, según afirmó para sus seguidores que el sujeto estaba obsesionada con ella.

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Además, señaló que el hombre presentaría presuntos problemas de salud mental y pidió que el caso sea esclarecido y que se haga justicia, además de que pidió de que estos episodios no se presenten más.

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Por su parte, Homecenter emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de su colaboradora y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de trabajo.

La empresa también aclaró que el presunto agresor “no tenía ningún vínculo laboral con Homecenter”, desmintiendo las versiones que lo señalaban como trabajador de la compañía.

Asimismo, informó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de la víctima a un centro asistencial. También manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y anunció acompañamiento psicológico y social para los allegados de la trabajadora.

Rosa Mayerly Olaya, quien falleció dentro de un establecimiento comercial. Las autoridades adelantan las investigaciones Foto: imagen tomada de redes sociales

Mientras tanto, el capturado permanece en proceso de judicialización y las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer con precisión las circunstancias del ataque y determinar los cargos que correspondan.

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