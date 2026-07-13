Revelan la identidad del hombre que habría atacado a Mayerly Olaya en Soacha

El ataque contra Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido la tarde del domingo 12 de julio de 2026, causó conmoción en Soacha. Los hechos se registraron al interior de un almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio.

El incidente ocurrió hacia las 3:15 p. m., cuando Mayerly Olaya cumplía su jornada laboral. De acuerdo con los reportes oficiales, un hombre ingresó al establecimiento y la atacó en repetidas ocasiones, causándole múltiples heridas.

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Tras la agresión, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia del centro comercial y de la empresa. La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Luis Carlos Galán y posteriormente remitida al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.



¿Quién es el principal sospechoso del ataque contra Mayerly Olaya?

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Óscar Giovanni Marulanda, quien fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha pocos minutos después del ataque.

En un primer momento, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, afirmó que el detenido era la expareja sentimental de la víctima. Sin embargo, posteriormente surgieron versiones que contradicen esa información.

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Maira Yulieth Caballero, hermana de Mayerly Olaya, aseguró a través de redes sociales que el hombre no era su expareja, sino un compañero de trabajo. Además, afirmó que presuntamente presentaba problemas de salud mental y que mantenía una obsesión con la víctima, a quien, según su versión, habría acosado en varias oportunidades.

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Por su parte, Homecenter lamentó lo ocurrido mediante un comunicado oficial y aclaró que el presunto agresor “no tenía ningún vínculo laboral con la compañía”, desmintiendo así la versión de que ambos trabajaban en la empresa.

El alcalde Julián Sánchez Perico también calificó el caso como el primer feminicidio registrado en Soacha durante 2026. Asimismo, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social brindar acompañamiento psicológico y social a la familia de la víctima y pidió celeridad en el proceso judicial para que los hechos sean esclarecidos.

Actualmente, Óscar Giovanni Marulanda permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, mientras el CTI adelanta las actuaciones correspondientes para avanzar en el proceso de imputación por el delito de feminicidio.

Mientras tanto, las autoridades locales reafirmaron su compromiso de fortalecer las rutas de prevención y protección para las mujeres en el municipio con el fin de evitar que hechos similares se repitan.

Escena del hecho donde lamentablemente perdió la vida Rosa Mayerly Olay este 12 de junio, bajo investigación de las autoridades competentes Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales