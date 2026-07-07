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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Destapan los trabajos pocos conocidos de Natalia Villalba antes de morir: “Vivía un infierno”

Destapan los trabajos pocos conocidos de Natalia Villalba antes de morir: “Vivía un infierno”

Allegados de la modelo de 36 años revelaron detalles inéditos sobre su vida tras ser hallada sin vida dentro de una maleta en Bogotá.

Los empleos que tenía Natalia Villalba para pagar sus estudios y salir adelante
Los empleos que tenía Natalia Villalba para pagar sus estudios y salir adelante
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

Tras el hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba dentro de una maleta en el norte de Bogotá, las revelaciones de sus allegados han permitido reconstruir una faceta poco conocida de su vida: la intensa rutina laboral que mantenía para sostenerse económicamente y cumplir sus metas profesionales.

Lejos de la imagen que proyectaba en redes sociales, la joven, oriunda de Cúcuta, desempeñaba varios trabajos al mismo tiempo para financiar sus estudios de diseño y salir adelante en la capital.

Puedes leer: Caso Natalia Villalba: investigan si Matthew Foster atacó a otras presuntas víctimas en Bogotá

Una de sus principales fuentes de ingreso era la conducción para plataformas de transporte. Según contó su amiga Cristina, en diálogo con Conducta Delictiva, este trabajo le permitía cubrir gran parte de sus gastos diarios.

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Sin embargo, su jornada no terminaba allí. También trabajaba como masajista en un spa, una labor que mantenía con discreción y que solo conocía su círculo más cercano.

"Ella hacía de todo para poder pagar sus cosas y seguir estudiando", relató Cristina, al destacar el esfuerzo de Natalia por salir adelante con su propio trabajo. Dicha determinación la llevó incluso a comprar una motocicleta mediante un crédito, vehículo que utilizaba para desplazarse entre sus diferentes empleos.

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¿Qué otros trabajos tenía Natalia Villalba?

Además de desempeñarse como modelo e impulsadora, actividades por las que era conocida públicamente, Natalia tenía un objetivo claro, consolidarse como diseñadora gráfica.

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Henry, un amigo de infancia que la conoció tras su llegada a Bogotá, aseguró que la joven ya había dado pasos importantes para cumplir ese sueño.

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"Ella ya tenía su empresa", afirmó, al revelar que había registrado oficialmente su emprendimiento de diseño ante la Cámara de Comercio. Asimismo, recordó que durante un tiempo trabajó en una empresa de transporte, donde demostró su compromiso y capacidad para desempeñarse en diferentes áreas.

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Pese a contar con varias fuentes de ingreso, sus allegados aseguran que su situación económica era difícil. Según ellos, "vivía un infierno para sobrevivir", pues debía enfrentar deudas y los costos de sus estudios mientras administraba cuidadosamente cada peso que ganaba.

Incluso, recientemente se había mudado a un hostal en el barrio Chicó con el propósito de reducir sus gastos de vivienda y ponerse al día con sus obligaciones financieras.

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Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Frente a las especulaciones sobre su estilo de vida, Cristina defendió la integridad de su amiga y aseguró que siempre prefirió salir adelante con esfuerzo. "Prefería aguantar hambre a veces", afirmó.

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Mientras avanza el proceso judicial contra el ciudadano británico señalado como principal sospechoso del crimen, familiares y amigos insisten en que Natalia sea recordada por su disciplina, resiliencia y la incansable dedicación que tenía.

Mira también: Revelan la historia detrás de Natalia Villalba y el británico

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