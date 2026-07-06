Revelan la historia detrás de Natalia Villalba y el británico: “No era la primera vez”

El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, modelo y emprendedora oriunda de Cúcuta, dentro de una maleta en el norte de Bogotá el pasado 22 de junio, conmocionó al país. Mientras el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith enfrenta un proceso judicial tras ser capturado en Ecuador como presunto responsable del crimen, personas cercanas a la víctima decidieron romper el silencio.

Sus amigos ofrecieron una perspectiva más humana sobre la vida de Natalia y buscaron aclarar varias de las especulaciones que existen alrededor del caso. Además, revelaron detalles sobre la relación que la mujer mantenía con el extranjero investigado.

Puedes leer: Caso Natalia Villalba: Su mejor amiga rompe el silencio y revela sus desesperados días previos



Henry, quien aseguró haber sido amigo de Natalia durante cerca de 17 años, contó en el pódcast Conducta Delictiva que ella llegó a Bogotá con el propósito de estudiar y construir un mejor futuro.



Según su testimonio, además de trabajar en una empresa de transporte, logró consolidar sus propios proyectos profesionales. "Ella ya tenía su empresa", afirmó, al explicar que se dedicaba al diseño gráfico y que su emprendimiento estaba formalmente registrado ante la Cámara de Comercio.

Para costear sus estudios y sostener su negocio, Natalia desempeñó distintos trabajos. Cristina, otra de sus amigas más cercanas, explicó que fue conductora de plataformas digitales, modelo, impulsadora y trabajó en un spa.

Las declaraciones de sus allegados buscan desmentir las versiones que han circulado tras el crimen. En ese sentido, Cristina defendió el carácter de su amiga y aseguró: "Prefería aguantar hambre a veces. Con eso le digo todo".

Publicidad

¿Cuál era la relación entre Natalia Villalba y Matthew Ashley Foster-Smith?

Publicidad

Los amigos de Natalia también contaron cómo conoció a los extranjeros mencionados en la investigación. Henry explicó que la cucuteña entabló amistad con un ciudadano estadounidense durante un viaje turístico a México.

Puedes leer: Este fue el golpe que ocasionó muerte de Natalia Villalba; ¿se salió de control?

Con el paso del tiempo, ambos iniciaron una relación sentimental a distancia y, según el testimonio, el hombre comenzó a apoyarla económicamente en algunos de sus proyectos. "Se vuelven amigos y él comienza a enviarle dinero, a colaborarle", relató.

Sobre Matthew Ashley Foster-Smith, el ciudadano británico procesado por el feminicidio, Henry aseguró que su presencia en Colombia no era un hecho aislado."No era la primera vez que venía", afirmó, al explicar que el extranjero ya mantenía un vínculo con Natalia desde tiempo atrás, aunque aclaró que él nunca llegó a conocerlo personalmente.

Revelan el objeto con el que habrían atacado a Natalia Villalba: nuevos detalles del caso Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Publicidad

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, la causa de la muerte de Natalia fue un trauma por objeto contundente. Mientras avanza el proceso judicial, sus amigos manifestaron su preocupación por las versiones sin confirmar que han circulado en torno al caso y pidieron que se respete la memoria de la víctima.

Entre tanto, las autoridades continúan con el proceso contra Foster-Smith. El expediente también incluye testimonios de otras presuntas víctimas que, según la investigación, aseguran que el procesado "se expresaba con odio hacia las mujeres".

Publicidad

Los allegados de Natalia esperan que la justicia esclarezca plenamente lo ocurrido y resaltan que la joven era una mujer trabajadora y emprendedora que luchó por salir adelante.

Mira también: Sale a la luz el pasado oscuro del británico relacionado con el caso de Natalia Villalba