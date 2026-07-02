Envían a la cárcel a británico investigado por la muerte de Natalia Villalba en Bogotá

La investigación por la muerte de Natalia Villalba, la mujer de 36 años hallada dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, dio un nuevo paso en las últimas horas. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano británico Foster Martinson, quien es investigado por estos hechos.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara los elementos materiales probatorios recopilados durante las diligencias adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que permitieron reconstruir parte de lo ocurrido el pasado 18 de junio.

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Según informó el ente investigador, las evidencias recolectadas fueron suficientes para solicitar la medida privativa de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

Fiscalía reconstruyó lo ocurrido dentro del apartamento

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, Natalia Villalba autorizó previamente el ingreso del ciudadano británico al apartamento donde permanecía de manera temporal.

Las labores adelantadas por los investigadores permitieron establecer que, al llegar al edificio, el extranjero habría utilizado un nombre diferente al registrarse en el libro de visitantes, situación que, según las autoridades, habría dificultado su identificación en un primer momento.

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Posteriormente, una vez verificó que la mujer se encontraba sola en el inmueble, presuntamente la agredió con un objeto contundente, provocándole lesiones que ocasionaron su fallecimiento.

La reconstrucción realizada por los investigadores también señala que, después de esos hechos, el cuerpo fue introducido en una maleta y llevado hasta la ducha del baño.

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Así intentó el británico entorpecer la investigación por la muerte de Natalia Villalba Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

La Fiscalía indicó que allí fue dejado con el agua abierta, mientras también se habrían realizado diferentes maniobras para modificar las condiciones del lugar.

Dentro de las actuaciones documentadas por los investigadores también se estableció que el ciudadano británico habría cambiado la ropa con la que ingresó al apartamento e introducido esas prendas en una bolsa que posteriormente fue arrojada al ducto de basuras del edificio.

Las evidencias recopiladas indican además que permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble antes de abandonarlo.

Otro de los aspectos incluidos en la investigación señala que el celular de Natalia Villalba habría sido retirado del lugar, hecho que también hace parte de las verificaciones adelantadas por las autoridades.

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El hallazgo ocurrió varios días después

El cuerpo de Natalia Villalba fue encontrado cinco días más tarde por la persona encargada del aseo del apartamento, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Desde ese momento comenzaron las inspecciones judiciales, la recolección de evidencias físicas y el análisis de cámaras de seguridad instaladas en el edificio y sus alrededores.

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Todo ese material permitió fortalecer la investigación y reconstruir la cronología de los hechos que hoy hacen parte del expediente judicial.

A estos elementos también se sumaron los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyos hallazgos fueron entregados oficialmente a la Fiscalía como parte del material probatorio.