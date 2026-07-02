Este fue el golpe que ocasionó muerte de Natalia Villalba; ¿se salió de control?

El feminicidio de Natalia Villalba Angarita, la diseñadora y modelo de 36 años hallada sin vida en el norte de Bogotá, dio un nuevo giro tras las recientes revelaciones forenses. Mientras la justicia avanza en el proceso contra el principal sospechoso, un ciudadano británico, nuevos hallazgos fortalecen la investigación.

Ariel Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, confirmó que la causa de la muerte de Natalia Villalba no fue asfixia, como se especuló inicialmente en algunos medios, sino un trauma contundente en la cabeza.

Según el dictamen forense, la víctima recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza, cerca de la nuca, y murió como consecuencia directa de esa lesión. Cortés explicó que Medicina Legal determinó que el fallecimiento fue causado por un trauma contundente producto de ese impacto.



Otro de los hallazgos revelados por la entidad es que el cuerpo de la mujer fue separado en varias partes antes de ser introducido en la maleta gris donde fue encontrado el pasado 22 de junio. El director de Medicina Legal explicó que ese procedimiento habría sido necesario para poder ocultarlo dentro del equipaje

¿Qué dijo la mamá de Natalia Villalba sobre la muerte de su hija?

Días antes, Claudia Villalba, madre de Natalia, rompió el silencio en una entrevista con Conducta Delictiva, donde compartió la información que, según ella, le entregó la Fiscalía.

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Sus declaraciones coincidieron con lo que posteriormente confirmó Medicina Legal este 1 de julio. Allí desmintió la versión de que su hija hubiera muerto por asfixia mecánica. "En la Fiscalía me dijeron: el tipo le dio muchos golpes", relató.

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La madre también recordó el doloroso momento en que las autoridades hallaron el cuerpo de Natalia en un apartamento de rentas cortas del barrio El Chicó. La víctima fue encontrada dentro de una maleta ubicada en el baño, bajo una ducha que permanecía abierta.

De acuerdo con la información conocida, la exposición prolongada al agua y a las bajas temperaturas alteró el estado de la piel de sus manos y dedos, lo que inicialmente generó confusión durante la inspección del cuerpo.

El principal sospechoso del crimen es el británico Matthew Ashley Foster, capturado en Quito (Ecuador) y posteriormente trasladado a Colombia para responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

Estos son los chats del británico señalado en muerte de Natalia Villalba; ¿lo planeó todo? Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Las autoridades también analizan videos de cámaras de seguridad en los que, según la Fiscalía, se observa al extranjero saliendo de la habitación con varias sábanas, presuntamente con el propósito de alterar la escena del crimen.

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Aunque Foster asegura que fue drogado y que presenció la muerte de la mujer sin participar, la Fiscalía sostiene que fue quien agredió físicamente a Natalia Villalba hasta causarle la muerte.

Entretanto, Medicina Legal continúa con los análisis toxicológicos para establecer si la víctima consumió alguna sustancia antes del ataque. Su familia, en medio del duelo, insiste en que el crimen no quede impune y no vuelva a suceder esta situación.

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