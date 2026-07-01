Estos son los chats del británico señalado en muerte de Natalia Villalba; ¿lo planeó todo?

El caso de Natalia Villalba, la modelo hallada sin vida en un apartamento del norte de Bogotá, dio un giro significativo tras la captura y judicialización del principal sospechoso, el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Martinson.

El hombre, quien también figura en la investigación como Matthew Foster-Smith, es señalado por las autoridades de estar involucrado en la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado oculto dentro de una maleta en junio.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Natalia Villalba permaneció en un apartamento alquilado en el norte de Bogotá entre el 13 y el 22 de junio, fecha en la que una empleada de servicios generales encontró el cuerpo.



Según la hipótesis del ente acusador, Foster ingresó al inmueble el 18 de junio y, presuntamente, agredió físicamente a la víctima hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y abierto la llave de la ducha del apartamento con el propósito de alterar la escena del crimen.

Las autoridades sostienen que el británico escapó hacia Ecuador utilizando, presuntamente, un pasaporte falso para evadir a las autoridades. Sin embargo, gracias a una circular roja de Interpol, fue ubicado y capturado en Quito.

¿Cuáles son los chats del británico señalado por la muerte de Natalia Villalba?

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El medio Noticias RCN reveló varios mensajes en los que Foster habría intentado construir una coartada. En comunicaciones enviadas a entidades bancarias, aseguró haber sido drogado, golpeado y secuestrado durante su estancia en Colombia.

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En uno de los mensajes escribió: "Vi cómo mataban a alguien", con lo que buscaba desvincularse de la autoría del crimen al afirmar que no recordaba con claridad lo ocurrido debido a que, según su versión, estaba bajo los efectos de sustancias.

En otro de los chats, Foster aseguró: "Me drogaron, me golpearon y me secuestraron en Colombia. No puedo confirmar lo que pasó exactamente, ya que estaba drogado Eso es relevante".

La investigación también reveló otros episodios que ahora son objeto de análisis. La propietaria de un hostal en el que se hospedó Foster aseguró que el británico habría estado involucrado en un presunto caso de acoso y consumo de sustancias junto a un ciudadano estadounidense identificado como Cameren Gregoru.

Gregoru declaró que, mientras compartía habitación con Foster, despertaba con frecuencia mareado después de dormir más de 15 horas y presentaba dolores físicos que lo llevaron a sospechar que pudo haber sido drogado sin su consentimiento.

La Fiscalía imputará a Matthew Foster-Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante una audiencia reservada, el ente acusador presentará videos, imágenes y testimonios que, según la investigación, respaldan la hipótesis de su presunta responsabilidad en el caso.

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