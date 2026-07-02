Británico le hizo algo indignante al cuerpo de Natalia Villalba luego de quitarle la vida

La muerte de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora de 36 años oriunda de Cúcuta, causó conmoción por las circunstancias en las que fue hallada sin vida dentro de una maleta en Bogotá.

Recientemente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó a la Fiscalía General de la Nación un informe que esclarece tanto la causa de la muerte como la forma en que fue ocultado el cuerpo de Natalia Villalba tras el crimen.

Según las declaraciones de Ariel Cortés, director de Medicina Legal, a diferentes medios de comunicación, los exámenes forenses determinaron que la causa de la muerte de la modelo fue un trauma contundente en la cabeza.



De acuerdo con el funcionario, esa lesión fatal se produjo antes de cualquier alteración del cuerpo, lo que permite a los investigadores reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos en el apartamento donde se hospedaba la víctima.



El dictamen forense también detalló las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo. Cortés explicó que este había sido dividido en varias partes para poder introducirlo en la maleta donde fue hallado.

Además, Medicina Legal reveló un detalle clave sobre los presuntos intentos del agresor por borrar evidencias, se detectó el uso de agua sobre el cuerpo con el objetivo de acelerar el proceso de descomposición.

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Cabe recordar que Claudia Villalba, madre de la víctima, contó en el pódcast Conducta Delictiva que decidió no ver el cuerpo de su hija, pese a que la Fiscalía le dio autorización para hacerlo. Según relató, tomó esa decisión al conocer el estado en el que había sido encontrado.

Pese a ello, aseguró que su hija había perdido la vida a causa de los golpes que recibió y no por asfixia, como se especuló inicialmente. Además, explicó que la exposición prolongada al agua hizo que el cuerpo presentara lesiones con apariencia de quemaduras en varias zonas.

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¿Cuándo se encontró el cuerpo de Natalia Villalba?

El cuerpo de Natalia Villalba fue hallado el lunes 22 de junio de 2026 en el baño de un apartamento de alquiler temporal del edificio Morph, ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. Una trabajadora del servicio doméstico encontró el cadáver oculto dentro de una maleta.

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La modelo había sido vista con vida por última vez el 17 de junio. Las investigaciones señalan como principal sospechoso al ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Martinson, quien fue capturado en el aeropuerto de Quito (Ecuador) cuando, presuntamente, intentaba viajar hacia el Reino Unido.

En el lugar de los hechos, los investigadores también encontraron tres objetos contundentes que, según la Fiscalía, contendrían huellas del sospechoso y serían compatibles con la causa de la muerte establecida por la autopsia.

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Actualmente, Foster-Martinson enfrenta cargos por feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. La Fiscalía sostiene que las evidencias recolectadas fortalecen la hipótesis de que fue el responsable del crimen, un proceso que continuará en los estrados judiciales.

Esta versión corrige errores gramaticales, mejora la transición entre párrafos y mantiene un tono periodístico, además de atribuir correctamente las afirmaciones a las autoridades cuando corresponde.

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