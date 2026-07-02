Destapan prueba sobre el extranjero implicado en la muerte de Natalia Villalba

El proceso judicial por el presunto feminicidio de Natalia Villalba, la joven cucuteña cuyo cuerpo fue hallado en un apartamento del barrio El Chicó, en el norte de Bogotá, avanzó con la presentación de nuevas pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El principal sospechoso es el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Martinson, médico de profesión, a quien la Fiscalía imputó los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Uno de los puntos más relevantes de la investigación, expuesto durante las audiencias concentradas bajo reserva legal, señala que Foster-Martinson habría aprovechado un momento de vulnerabilidad de la víctima para cometer el ataque.



Según la Fiscalía, el procesado ingresó al apartamento donde Natalia Villalba se hospedaba temporalmente y, al encontrarla sola, la atacó con un objeto contundente en la cabeza cerca de la nuca, lesión que le causó la muerte.

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Para sustentar esta hipótesis, los investigadores reconstruyeron los movimientos del procesado mediante las cámaras de seguridad del edificio. Los videos registraron su ingreso al apartamento de la víctima y sus desplazamientos posteriores por diferentes zonas del inmueble.

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Además, durante la inspección judicial fueron incautados tres objetos contundentes que, según la Fiscalía, tendrían relación con la agresión. Los análisis de dactiloscopia confirmaron que estos contenían huellas dactilares del ciudadano británico, lo que fortalecería su vinculación con el crimen.

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Por su parte, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, confirmó que la causa de la muerte fue un trauma contundente en el cráneo. El dictamen forense también estableció que, posteriormente, el cuerpo fue dividido en varias partes e introducido en una maleta con el propósito de ocultar el crimen.

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Foster-Martinson fue capturado en el aeropuerto de Quito (Ecuador), cuando, según la Fiscalía, intentaba abordar un vuelo con destino al Reino Unido. Pese al material probatorio presentado por el ente acusador, el ciudadano británico no aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares.

Mientras avanza el proceso judicial y se define su situación jurídica, las autoridades continúan recolectando nuevas pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido con la modelo de 36 años.

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