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Así intentó el británico entorpecer la investigación por la muerte de Natalia Villalba

El director de Medicina Legal compartió nuevos detalles de la necropsia practicada a la modelo de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida dentro de una maleta.

Fiscalía reveló nuevas evidencias contra el británico acusado del feminicidio de Natalia Villalba
Así intentó el británico entorpecer la investigación por la muerte de Natalia Villalba
Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

El proceso judicial contra Matthew Ashley Foster-Martinson, el ciudadano británico señalado por el feminicidio de la diseñadora gráfica Natalia Villalba en Bogotá, puso al descubierto una serie de acciones que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían estado dirigidas a entorpecer la investigación.

Durante las audiencias concentradas realizadas el 1 de julio, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal expusieron nuevas evidencias que indicarían que el procesado alteró la escena del crimen con el propósito de dificultar la identificación de la víctima.

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Uno de los puntos centrales de la investigación se relaciona con la manipulación del cuerpo de Natalia Villalba tras su fallecimiento en un apartamento del barrio El Chicó.

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Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, explicó que la maleta gris donde fue hallado el cuerpo permanecía bajo la ducha con la llave del agua abierta.

De acuerdo con el funcionario, esta acción habría buscado crear un ambiente de humedad constante para acelerar el proceso de descomposición del cuerpo. Explicó que estas condiciones pueden dificultar el trabajo forense al afectar la conservación de los tejidos y de algunos elementos de prueba.

¿Qué más reveló Medicina Legal sobre la muerte de Natalia Villalba?

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La Fiscalía imputó a Foster-Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo con el ente acusador, la manipulación de la escena del crimen habría tenido como propósito dificultar la recolección de evidencia forense.

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Las autoridades indicaron que la exposición prolongada al agua complicó inicialmente la obtención de huellas dactilares. No obstante, Medicina Legal logró identificar plenamente a la víctima mediante técnicas científicas especializadas.

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Además, el dictamen forense estableció que el cuerpo fue dividido en varias partes antes de ser introducido en la maleta donde posteriormente fue encontrado.

A estas evidencias se suman los registros de las cámaras de seguridad del edificio, en los que, según la Fiscalía, se observa al sospechoso trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería. Para los investigadores, esta conducta sería consistente con un intento por eliminar rastros biológicos dentro del apartamento.

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La Fiscalía sostiene que Foster-Martinson aprovechó que Natalia Villalba se encontraba sola para atacarla con un objeto contundente en la cabeza. No obstante, las autoridades precisaron que la víctima había autorizado previamente el ingreso del ciudadano británico al apartamento donde se hospedaba temporalmente.

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La investigación también estableció que el hombre habría registrado un nombre diferente en el libro de visitantes del edificio, presuntamente para dificultar su identificación.

Tras el crimen, Matthew Ashley Foster-Martinson abandonó Colombia y fue capturado días después en el aeropuerto de Quito (Ecuador), cuando, según la Fiscalía, intentaba viajar al Reino Unido.

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