Caso Natalia Villalba: Su mejor amiga rompe el silencio y revela sus desesperados días previos

El estremecedor caso del feminicidio en el barrio Chicó sigue sumando revelaciones que causan conmoción nacional. Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la cucuteña Natalia Villalba dentro de una maleta, su entorno más cercano ha decidido romper el silencio.

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Sus amigos íntimos, Cristina y Henry, participaron en el reconocido podcast Conducta Delictiva, donde expusieron detalles inéditos sobre las metas de la joven y sus angustiantes últimas horas de vida.



La investigación por la muerte de la mujer avanzó rápidamente tras la captura del ciudadano británico Foster Martinson.



El extranjero fue detenido en Ecuador y enviado a prisión preventiva como el principal sospechoso del crimen cometido en el norte de Bogotá. Sin embargo, las declaraciones de sus allegados permiten reconstruir una faceta humana y los sacrificios de la víctima antes de la tragedia.

Sueños, finanzas y los días en el hostal

Henry, un taxista que conoció a la modelo cuando ella llegó de Cúcuta, relató que Natalia era una mujer sumamente perfeccionista y enfocada en salir adelante.

Según su testimonio, Natalia Villalba trabajaba incansablemente en Bogotá para costear sus estudios universitarios. Su amiga Cristina, con quien mantenía una relación de hermandad desde hace ocho años, complementó esta visión afirmando que la diseñadora llegó a trabajar de forma simultánea como conductora en aplicaciones de transporte y masajista en un spa.

Cristina era una pieza fundamental en la vida de la joven, al punto de asesorarla en el manejo de sus finanzas personales.

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Debido a complicaciones económicas temporales, Natalia tomó la decisión de hospedarse por unos días en el norte de Bogotá mientras lograba ponerse al día con el canon de arrendamiento de su apartamento.

A pesar de las dificultades cotidianas, su amiga recordó que Natalia se encontraba feliz y motivada esa semana porque acababa de adquirir una motocicleta mediante un crédito financiero.

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Las últimas horas de Natalia Villalba

De acuerdo con las declaraciones entregadas en el podcast, los días previos al crimen estuvieron marcados por problemas de salud. Cristina reveló que visitó a su amiga para suministrarle medicamentos debido a fuertes dolores corporales y estomacales que padecía.

El contacto directo y fluido entre ambas se interrumpió de manera abrupta el viernes 19 de junio.

Al notar que los mensajes de texto no se entregaban en el teléfono celular de la víctima, su entorno asumió inicialmente que la modelo había viajado a su natal Cúcuta.

No obstante, la persistente falta de comunicación encendió las alarmas de los familiares. La angustiosa búsqueda concluyó días después cuando el hermano de la joven recibió la confirmación de las autoridades judiciales sobre el macabro hallazgo en el baño del hostal.