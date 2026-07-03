Este sería el objeto que habría usado el británico para acabar con Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora gráfica de 36 años hallada sin vida en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, tomó un nuevo rumbo tras las revelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante las audiencias judiciales.

Los nuevos elementos de prueba fortalecen la hipótesis de la presunta responsabilidad del ciudadano británico Foster Martinson, quien permanece privado de la libertad con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Uno de los hallazgos más relevantes conocidos en las últimas horas es la identificación del objeto que, presuntamente, habría causado la muerte de Villalba el pasado 18 de junio, según reveló Blu Radio.



De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa del fallecimiento fue un trauma contundente en la cabeza. La principal hipótesis de la Fiscalía sostiene que el golpe fatal habría sido ocasionado con un utensilio de cocina encontrado dentro del apartamento donde ocurrieron los hechos.

Ariel Cortés, director de Medicina Legal, explicó en rueda de prensa que la necropsia permitió establecer que la víctima murió a causa del impacto en la cabeza y que, posteriormente, su cuerpo fue introducido en una maleta tras ser desmembrado.

¿Qué otros detalles se conocieron en el caso de Natalia Villalba?

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Las labores investigativas permitieron reconstruir los minutos previos y posteriores al crimen. De acuerdo con la Fiscalía, Foster Martinson ingresó al apartamento con la autorización de Natalia Villalba. Sin embargo, como parte de una presunta estrategia para evitar ser identificado, se registró en el libro de visitantes del edificio con un nombre diferente al suyo.

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Tras el ataque, el ente acusador sostiene que el ciudadano británico permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble, tiempo durante el cual habría realizado diversas maniobras para eliminar rastros de sangre y otras evidencias.

Según la investigación, el procesado trasladó la maleta con el cuerpo hasta la ducha, dejó abierta la llave del agua caliente y procedió a limpiar tanto el apartamento como la ropa que llevaba puesta.

Antes de abandonar el edificio, presuntamente se cambió de prendas y arrojó la vestimenta que habría utilizado durante el crimen al ducto de basuras. Asimismo, se llevó el teléfono celular de la víctima con el propósito de eliminar cualquier vínculo digital entre ambos y dificultar el avance de la investigación.

¿Qué pasó con el británico relacionado con la muerte de Natalia Villalba?

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el crimen habría estado motivado por una presunta obsesión y los celos que Martinson sentía hacia Natalia Villalba.

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El ciudadano británico fue capturado el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador, luego de que las autoridades activaran una notificación roja de Interpol.

Así intentó el británico entorpecer la investigación por la muerte de Natalia Villalba Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Al arribar a Colombia, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron su captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Actualmente, Foster Martinson enfrenta cargos por los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.

Por decisión de una juez de control de garantías, el procesado permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. Aunque inicialmente se ha mencionado la posibilidad de que sea recluido en la cárcel La Modelo, el lugar de reclusión deberá ser definido por el Inpec.

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