Encuentran mensajes que envió Natalia Villalba antes de perder la vida: "Enferma"

El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, modelo y diseñadora gráfica de 36 años, conmocionó a la opinión pública. La mujer fue encontrada sin vida el pasado 22 de junio dentro de una maleta gris en un apartamento del barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las labores forenses realizadas por Medicina Legal, la víctima falleció a causa de un trauma contundente en la cabeza. Mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra un ciudadano británico vinculado al caso, los testimonios de sus allegados han permitido reconstruir los últimos días de la joven.

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Cristina, identificada como la mejor amiga de Natalia, compartió detalles sobre la última comunicación que mantuvo con ella durante una entrevista en el pódcast Conducta Delictiva. Según relató, durante la semana previa a su muerte, la modelo le manifestó que se sentía físicamente mal.



En los últimos chats que intercambiaron, Villalba le escribió que estaba "enferma por una virosis" y que presentaba síntomas como dolor de cuerpo y malestar estomacal. Ante esa situación, Cristina le respondió: "Nena, llama a la farmacia para que te lleguen los medicamentos allí y no tengas que levantarte, y pide algo de comida también".

Natalia siguió el consejo de su amiga y, poco después, la llamó para contarle que ya había tomado algunos medicamentos y que comenzaba a sentirse mejor.

Sin embargo, esa terminó siendo la última conversación que sostuvieron. A partir del viernes 19 de junio, Natalia dejó de responder los mensajes. Estos ya no fueron entregados y su teléfono celular permaneció apagado desde entonces.

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¿Qué más hizo la amiga de Natalia Villalba tras su desaparición?

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Tras perder todo contacto con Natalia, Cristina comenzó a preocuparse por su paradero. En un principio creyó que la joven había viajado a Cúcuta y que la falta de respuesta se debía a problemas de señal durante el trayecto.

La modelo había estado recientemente en esa ciudad realizando trámites relacionados con las elecciones y compartiendo con su familia. Su intención era permanecer unos días en Bogotá antes de regresar a su tierra natal para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

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La preocupación aumentó el domingo al no tener noticias de ella y se convirtió en alarma el lunes 22 de junio, cuando volvió a escribirle sin obtener respuesta. Fue entonces cuando Cristina revisó la ubicación de los dispositivos personales de Natalia y se percató de que continuaban en el apartamento tipo Airbnb donde la joven se hospedaba desde el 3 de junio.

La investigación posteriormente puso el foco en un ciudadano británico identificado como Matthew Foster, oriundo de Londres. Según las cámaras de seguridad del edificio, el hombre ingresó al inmueble el 17 de junio. Las grabaciones también lo captaron bajando una bolsa y varias sábanas hacia la zona de lavandería del conjunto residencial.

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Cristina aseguró que la presencia de este hombre fue una sorpresa absoluta, pues Natalia nunca le había mencionado conocerlo y tampoco aparecía en fotografías o conversaciones previas con sus allegados.

Así intentó el británico entorpecer la investigación por la muerte de Natalia Villalba Foto: foto montaje realizada por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Las autoridades también señalaron que, en los días previos a su muerte, la mujer recibió cerca de 15 visitas. De acuerdo con su círculo cercano, todas correspondían a familiares, amigos o personas de su confianza.

Aunque el ciudadano británico ya enfrenta un proceso judicial por el presunto feminicidio de Natalia Villalba y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer por completo lo ocurrido en las horas previas al crimen.

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