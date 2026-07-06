Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
NUEVO MIN DEFENSA
PRONÓSTICO COLOMBIA VS SUIZA
PREGUNTAS JARDÍN INFANTIL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Caso Natalia Villalba: investigan si Matthew Foster atacó a otras presuntas víctimas en Bogotá

Caso Natalia Villalba: investigan si Matthew Foster atacó a otras presuntas víctimas en Bogotá

Las autoridades continúan revelando nueva información sobre el principal sospechoso de la muerte de la modelo de 36 años.

Caso Natalia Villalba: el nuevo hallazgo que amplía la investigación contra Matthew Foster.
Caso Natalia Villalba: el nuevo hallazgo que amplía la investigación contra Matthew Foster.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

La investigación por el feminicidio de la modelo colombiana Natalia Villalba, ocurrido en el norte de Bogotá, tomó un nuevo rumbo tras el hallazgo de elementos que sugieren que el principal sospechoso, el ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, podría estar vinculado con otros hechos que ahora son materia de investigación.

La Fiscalía General de la Nación abrió una línea investigativa para establecer si existen otras posibles víctimas del extranjero en Bogotá. Foster Smith, quien también aparece en algunos registros con el apellido Martinson, fue capturado en Ecuador y posteriormente trasladado a un centro carcelario en Bogotá.

Puedes leer: Revelan la historia detrás de Natalia Villalba y el británico: “No era la primera vez”

Tras su captura, las autoridades comenzaron a recopilar testimonios y otros elementos probatorios que apuntan a un presunto patrón de conducta. Entre ellos figura una denuncia preliminar relacionada con un supuesto caso de abuso ocurrido, según la investigación, en mayo de 2026 en un apartamento ubicado en la calle 84 con carrera Octava, sector donde residía el procesado.

Te puede interesar

Británico investigado por el caso de Natalia Villalba fue enviado a la cárcel en Bogotá
Judiciales

Envían a la cárcel a británico investigado por la muerte de Natalia Villalba en Bogotá

Natalia Villalba: Revelaciones de su mejor amiga sobre el feminicidio
Judiciales

Caso Natalia Villalba: Su mejor amiga rompe el silencio y revela sus desesperados días previos

¿Cuál es la pista clave contra Matthew Foster en el caso de Natalia Villalba?

Entre los elementos analizados por la Fiscalía sobresale el testimonio de un ciudadano extranjero que convivió con Foster Smith durante un tiempo. En su declaración describió situaciones que, según los investigadores, podrían ser relevantes para establecer si existió un patrón de comportamiento.

Puedes leer: Este fue el golpe que ocasionó muerte de Natalia Villalba; ¿se salió de control?

Publicidad

El testigo aseguró que en varias ocasiones despertó después de dormir más de 15 horas, una situación que calificó como inusual. También afirmó que al levantarse se sentía "muy mareado y como si estuviera drogado", además de presentar dolor en la zona perianal.

Te puede interesar

Natalia Villalba: revelan los últimos mensajes que envió antes de ser hallada sin vida
Judiciales

Encuentran mensajes que envió Natalia Villalba antes de perder la vida: "Enferma"

Natalia Villalba: Medicina Legal descartó la asfixia y reveló cómo murió
Judiciales

Este fue el golpe que ocasionó muerte de Natalia Villalba; ¿se salió de control?

Publicidad

La investigación también incluye información sobre el comportamiento social y digital del procesado. De acuerdo con el expediente, Foster Smith dedicaba parte de su tiempo a revisar perfiles de mujeres en plataformas de citas.

Caso Natalia Villalba: allegados revelan cómo era el vínculo con Matthew Ashley Foster
Caso Natalia Villalba: allegados revelan cómo era el vínculo con Matthew Ashley Foster
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Asimismo, el testigo manifestó que el ciudadano británico se refería a las mujeres con expresiones de desprecio y que utilizaba un lenguaje ofensivo para hablar sobre ellas y sobre su aspecto físico, afirmaciones que ahora hacen parte del material recopilado por la Fiscalía.

Actualmente, Matthew Ashley Foster Smith enfrenta un proceso penal por el feminicidio de Natalia Villalba, cuya causa de muerte fue establecida por Medicina Legal como un trauma por objeto contundente.

Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía continúa practicando pruebas y verificando la información recopilada para determinar si existen otras posibles víctimas relacionadas con el investigado.

Mira también: Encuentran mensajes que envió Natalia Villalba antes de perder la vida: "Enferma"

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Natalia Villalba Angarita

Muerte de mujer