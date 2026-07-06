Caso Natalia Villalba: investigan si Matthew Foster atacó a otras presuntas víctimas en Bogotá

La investigación por el feminicidio de la modelo colombiana Natalia Villalba, ocurrido en el norte de Bogotá, tomó un nuevo rumbo tras el hallazgo de elementos que sugieren que el principal sospechoso, el ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, podría estar vinculado con otros hechos que ahora son materia de investigación.

La Fiscalía General de la Nación abrió una línea investigativa para establecer si existen otras posibles víctimas del extranjero en Bogotá. Foster Smith, quien también aparece en algunos registros con el apellido Martinson, fue capturado en Ecuador y posteriormente trasladado a un centro carcelario en Bogotá.

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Tras su captura, las autoridades comenzaron a recopilar testimonios y otros elementos probatorios que apuntan a un presunto patrón de conducta. Entre ellos figura una denuncia preliminar relacionada con un supuesto caso de abuso ocurrido, según la investigación, en mayo de 2026 en un apartamento ubicado en la calle 84 con carrera Octava, sector donde residía el procesado.



¿Cuál es la pista clave contra Matthew Foster en el caso de Natalia Villalba?

Entre los elementos analizados por la Fiscalía sobresale el testimonio de un ciudadano extranjero que convivió con Foster Smith durante un tiempo. En su declaración describió situaciones que, según los investigadores, podrían ser relevantes para establecer si existió un patrón de comportamiento.

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El testigo aseguró que en varias ocasiones despertó después de dormir más de 15 horas, una situación que calificó como inusual. También afirmó que al levantarse se sentía "muy mareado y como si estuviera drogado", además de presentar dolor en la zona perianal.

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La investigación también incluye información sobre el comportamiento social y digital del procesado. De acuerdo con el expediente, Foster Smith dedicaba parte de su tiempo a revisar perfiles de mujeres en plataformas de citas.

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Asimismo, el testigo manifestó que el ciudadano británico se refería a las mujeres con expresiones de desprecio y que utilizaba un lenguaje ofensivo para hablar sobre ellas y sobre su aspecto físico, afirmaciones que ahora hacen parte del material recopilado por la Fiscalía.

Actualmente, Matthew Ashley Foster Smith enfrenta un proceso penal por el feminicidio de Natalia Villalba, cuya causa de muerte fue establecida por Medicina Legal como un trauma por objeto contundente.

Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía continúa practicando pruebas y verificando la información recopilada para determinar si existen otras posibles víctimas relacionadas con el investigado.

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