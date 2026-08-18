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La Kalle  / Noticias  / Economía  / Cómo solicitar crédito de vivienda en FNA para pensionados; hasta el 90% de financiación

Cómo solicitar crédito de vivienda en FNA para pensionados; hasta el 90% de financiación

Descubre cómo puedes acceder a la línea de crédito habitacional diseñada especialmente para quienes ya disfrutan de su jubilación y desean asegurar un hogar estable para su familia este año.

Requisitos para solicitar crédito hipotecario en el FNA siendo pensionado
Requisitos para solicitar crédito hipotecario en el FNA siendo pensionado
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Si ya te encuentras disfrutando de tu jubilación y crees que el sueño de tener una casa propia quedó en el pasado, debes saber que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tiene opciones vigentes para ti en este 2026.

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Esta entidad, que está adscrita al Ministerio de Vivienda, es una pieza clave para que muchas familias logren obtener un inmueble propio, lo que garantiza no solo un lugar donde residir, sino también bienestar y calidad de vida para todo tu núcleo familiar.
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Es una realidad que la mayoría de las personas no tienen el dinero suficiente para pagar una vivienda de contado.

Por eso, el FNA ofrece diferentes herramientas y recursos, como subsidios y financiamiento, para aliviar esa carga financiera y ayudarte a materializar tu meta.

Aunque existen planes para empleados, independientes o profesores, hoy nos enfocaremos en la línea ideal creada específicamente para pensionados.

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¿Cuánto presta el FNA en el crédito de vivienda para pensionados?

Una de las grandes ventajas de esta línea de crédito es el porcentaje de financiación. Si eres pensionado, la institución puede ofrecerte una financiación que abarca hasta el 90% del valor comercial del inmueble.

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Esto aplica tanto si estás interesado en adquirir una vivienda nueva como si prefieres una usada.

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Para que puedas acceder a este desembolso, es indispensable que seas un usuario activo en la entidad. Si aún no lo eres, el camino para empezar es afiliarte a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

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Mediante esta modalidad, comenzarás a realizar tus aportes mensuales, los cuales son fundamentales para que el FNA realice los estudios y análisis de crédito correspondientes.

Recuerda que contar con este apoyo financiero te permite apalancar la compra de tu hogar de manera segura a través de una entidad pública con amplia trayectoria en el sector.

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¿Cuáles son los requisitos y documentos para solicitar este crédito?

Para que tu solicitud sea tenida en cuenta en los análisis del sistema del FNA, debes cumplir con unos criterios específicos de ahorro y calificación.

En primer lugar, es necesario que tengas un ahorro mínimo equivalente a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Además, el sistema de la entidad exige que alcances un puntaje de al menos 400 puntos para ser apto para el crédito.

En cuanto al perfil del solicitante, la entidad es flexible con la edad, permitiendo que personas desde los 18 hasta los 75 años soliciten financiación.

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Si cumples con estos rangos y el puntaje requerido, deberás preparar la siguiente documentación para iniciar el trámite:

  • Fotocopia de tu documento de identidad.
  • Formulario de solicitud para financiación de vivienda, el cual debe estar totalmente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Formato Frech.
  • Declaración de renta del último año gravable o, en su defecto, la Carta de No declarante según sea tu caso.
  • Tus desprendibles de pago de pensión correspondientes a los últimos tres meses.

Cumplir con estos requisitos te permitirá acceder a una de las líneas de crédito más importantes del país para asegurar tu patrimonio habitacional en 2026.

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