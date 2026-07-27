Alejandra Omaña dice cuanto gana en realidad y si da más la política o contenido para adultos

En una reciente entrevista con El Klub de La Kalle, la senadora Alejandra Omaña, integrante de la coalición del Pacto Histórico, habló sobre su transición de la industria del entretenimiento para adultos a la política y respondió preguntas relacionadas con sus ingresos y su nueva labor en el Congreso de la República.

Durante la conversación, la congresista explicó cuánto reciben actualmente los senadores y aclaró que el salario neto es considerablemente menor al valor bruto debido a las deducciones e impuestos.

"El salario de los congresistas está como en 55 millones de pesos... no he recibido mi primer pago, pero con las deducciones y todos los impuestos que pagar llegan alrededor de unos 32 millones de pesos a cada congresista", afirmó.



Asimismo, se refirió a la medida impulsada por el Gobierno nacional para reducir los ingresos de los congresistas. Según explicó, el presidente Gustavo Petro había expedido una resolución para eliminar una prima de servicios cercana a los 17 millones de pesos; sin embargo, aseguró que esta fue revocada pocos días antes de que iniciara el nuevo periodo legislativo.



"Qué casualidad que tumbaron... justo antes de que entráramos a trabajar, como dos días antes... se publicó la noticia de que habían quitado esa resolución de Presidencia, o sea que no quitaron la prima", comentó.

¿Se gana más en la política o en la industria del entretenimiento?

Al ser consultada sobre cuál de las dos actividades resulta más rentable, Alejandra Omaña calificó la pregunta cómo "compleja". Según explicó, la grabación de contenido para adultos no suele ser la principal fuente de ingresos, sino la visibilidad que permite construir una marca personal.

Publicidad

"Yo creo que en eesa industria no se gana tanto en realidad, sino más bien lo que uno construye como figura pública", señaló. No obstante, recordó que durante la pandemia de 2020 obtuvo ingresos significativos gracias a las plataformas digitales.

"Ahí ganamos bastante dinero", aseguró. Sin embargo, explicó que gran parte de esos recursos fueron destinados a iniciativas de activismo para apoyar a mujeres víctimas de violencia dentro de la industria.

Publicidad

En contraste, afirmó que la realidad económica de la mayoría de las trabajadoras del sector es muy distinta. Según dijo, cerca del 90 % de las modelos webcam perciben ingresos considerablemente menores y muchas de ellas ni siquiera alcanzan a ganar un salario mínimo.

Alejandra, quien integra la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos relacionados con defensa nacional, fronteras, comercio exterior y relaciones internacionales, aseguró que su llegada al Congreso es el resultado de varios años de activismo.

Según explicó, uno de sus principales objetivos es impulsar proyectos de ley que garanticen mayores derechos y condiciones de seguridad para las personas que ejercen actividades similares a las que hizo en algún momento de su vida.

