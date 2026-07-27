ICFES ya confirmó fecha exacta para conocer tus resultados; paso a paso

Esta prueba, organizada y vigilada por el ICFES, no es solo un trámite; es el requisito obligatorio para que alumnos de colegios públicos y privados de calendario A puedan obtener su título como bachilleres académicos.

La jornada fue intensa, con dos sesiones de 4 horas y 30 minutos cada una, donde tuviste que poner a prueba tus conocimientos en matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

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Ahora que las hojas de respuestas están en manos de la entidad, comienza el proceso de evaluación técnica para avalar o anular cada punto de tu examen.



¿Cuándo salen los resultados de las pruebas Saber 11 2026?

El ICFES ha confirmado que los resultados individuales de las pruebas Saber 11 para el calendario A estarán disponibles para consulta a partir del viernes 25 de septiembre.

A partir de ese día, podrás acceder a la calificación global y al detalle de tu rendimiento en cada una de las áreas evaluadas.

Es fundamental que marques esta fecha en tu calendario, ya que el puntaje obtenido —que se mide en una escala de 0 a 500 puntos— es la llave para acceder a diversos beneficios.

Un resultado destacado no solo facilita el ingreso a la educación superior, sino que también abre las puertas a becas y apoyos financieros para tu carrera universitaria.

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Recuerda que, mientras algunas universidades exigen un puntaje mínimo, otras tienen procesos distintos, pero en todos los casos, tu reporte será indispensable.

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¿Cómo consultar los resultados del ICFES Saber 11 en línea?

Una vez llegue el 25 de septiembre, el proceso para obtener tu reporte es digital y muy sencillo. Debes seguir estos pasos directamente en el portal oficial de la entidad:

Ingresa al sitio web del ICFES. Busca y selecciona el botón identificado como 'Resultados'. Elige la opción que dice 'Consultar tu número de registro'. Se abrirá un formulario que debes completar con tu tipo de documento, número de identificación, fecha de nacimiento y el número de registro asignado. Supera la verificación de seguridad reCAPTCHA para demostrar que no eres un robot. Finalmente, presiona el botón 'Ingresar' para visualizar y descargar tu reporte de resultados.

Tener a la mano tu número de registro te ahorrará tiempo ese día. Este documento te permitirá ver no solo el puntaje total, sino cómo te fue comparativamente en las cinco áreas principales del conocimiento que respondiste durante el examen.

Presentar el Saber 11 es cerrar una etapa clave en tu educación media. El calendario A, que rige a la mayoría de las instituciones del país con actividades desde enero o febrero hasta finales de año, concluye con este proceso de evaluación nacional.