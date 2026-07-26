Mamá de Yeison Jiménez contó que se le manifestó antes de una cirugía: así fue el emotivo momento

Han pasado varios meses desde la muerte de Yeison Jiménez, pero su recuerdo sigue muy presente entre sus familiares, amigos y seguidores. En medio de las diferentes entrevistas y homenajes que se han realizado para recordar al artista, su madre volvió a emocionar al público al compartir una experiencia personal que vivió durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante una conversación en televisión, la mujer habló sobre cómo ha enfrentado el duelo tras la partida del cantante y recordó una situación que ocurrió cuando debía someterse a una intervención médica. Sus palabras llamaron la atención porque aseguró haber sentido la compañía de su hijo justo antes de ingresar al quirófano.

Mamá de Yeison Jiménez recordó lo que vivió antes de una cirugía

Según relató, el episodio ocurrió cuando se preparaba para una cirugía que le generaba preocupación e incertidumbre. En medio de ese proceso, aseguró que experimentó una sensación que interpretó como una señal de acompañamiento por parte de Yeison Jiménez.

La madre del artista explicó que ese momento le permitió sentirse más tranquila y afrontar con mayor serenidad el procedimiento médico. Aunque dejó claro que se trata de una experiencia muy personal, afirmó que para ella significó un apoyo emocional en medio de una situación compleja.

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Durante la entrevista también habló de la fuerte conexión que siempre tuvo con su hijo y de cómo ha tratado de mantener vivos los recuerdos que construyeron juntos a lo largo de los años. Además, destacó que el cariño que sigue recibiendo por parte de los seguidores del cantante ha sido fundamental para sobrellevar el dolor de su ausencia.

Las declaraciones generaron numerosas reacciones entre los admiradores de Yeison Jiménez, quienes compartieron mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales. Muchos aseguraron sentirse identificados con este tipo de experiencias que algunas personas afirman vivir tras la pérdida de un ser querido.

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La madre del cantante también aprovechó el espacio para recordar algunos aspectos de la personalidad de Yeison, resaltando su cercanía con la familia y el amor que siempre manifestó hacia las personas que lo rodeaban. Según contó, esos recuerdos son los que hoy le permiten mantenerlo presente en su día a día.

Desde el fallecimiento del intérprete, sus familiares han participado en diferentes homenajes para preservar su legado artístico y recordar el impacto que tuvo en la música popular colombiana. Su nombre continúa siendo motivo de conversación entre seguidores que siguen escuchando sus canciones y recordando algunos de los momentos más importantes de su carrera.