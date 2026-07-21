Yo Me Llamo hace llorar a Colombia con la emotiva reaparición de Yeison Jiménez en estreno

El regreso a la televisión del concurso de imitación más querido del país ha tocado las fibras más sensibles de los televidentes. Durante el primer capítulo de Yo me llamo se rindió homenaje a uno de los grandes exponentes de la música popular en Colombia.

El momento cumbre de la noche llegó cuando aparece la imagen de Yeison Jiménez en Yo me llamo mediante una impresionante recreación digital, dejando una huella imborrable en el estreno de la nueva temporada.

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La impactante aparición de Yeison Jiménez con inteligencia artificial

El Templo de la Imitación se llenó de nostalgia y absoluto respeto. El momento más emotivo y sorprendente de la gala fue la aparición de una recreación de Yeison Jiménez mediante inteligencia artificial.

Esta representación virtual, con una fidelidad asombrosa, se dirigió conmovida al público, a los televidentes y a sus antiguos compañeros del jurado con un mensaje cargado de sentimiento.

"En este lugar fui feliz, aquí hice amigos y conocí gente maravillosa. Le mostré al país una cara que no conocía, yo siempre lo dije: 'Los sueños sí se cumplen'", fueron las palabras de la recreación virtual de Yeison Jiménez, reviviendo su paso por el programa en el año 2021, temporada en la que se coronó como ganador el doble de Camilo Sesto y donde el artista conectó profundamente con el país al revelar sus humildes inicios.

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Un emotivo homenaje musical en el escenario

La gala continuó con los sentimientos a flor de piel. Elder Dayán, el nuevo jurado de Yo me llamo, se subió al escenario para interpretar con el corazón el gran éxito ‘Aventurero’, rindiéndole un sentido tributo musical a su gran amigo.

La presentación estuvo acompañada de proyecciones y un juego de luces que generó lágrimas entre los asistentes y los propios jurados, quienes recordaron el carisma insustituible del cantautor.

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Este homenaje llega meses después de la inesperada partida del artista, recordado por éxitos musicales como 'Ni tengo ni necesito' y 'Tenías razón'. Como se recordará, Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 tras sufrir un trágico accidente de avioneta en el departamento de Boyacá junto a su equipo de trabajo, un suceso que dejó un vacío inmenso en la industria musical colombiana.

La emisión del primer episodio se convirtió de inmediato en la tendencia número uno en redes sociales.

Miles de fanáticos expresaron su admiración por la forma tan respetuosa en que la producción utilizó la tecnología para honrar la memoria de Yeison Jiménez.