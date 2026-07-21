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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lucho Díaz y Gera Ponce bautizaron a su hijo; este jugador de la Selección fue el padrino

Lucho Díaz y Gera Ponce bautizaron a su hijo; este jugador de la Selección fue el padrino

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del sacramento celebrado para el hijo del extremo izquierdo de la Selección Colombia, un detalle relacionado con uno de los invitados llamó la atención

Luis Díaz, Gera Ponce y Daniel Muñoz en la celebración del bautizo de Fernando Díaz en Barranquilla
Luis Díaz y Gera Ponce celebraron en Barranquilla el bautizo de su hijo Fernando, eligiendo como padrinos a Daniel Muñoz y a su esposa Manuela Jiménez
Foto collage realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @gera25ponce
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Después de terminar su participación en el Mundial 2026, Luis Díaz volvió a ser noticia, esta vez lejos de las canchas. El delantero del Bayern Múnich y su esposa, Geraldine Ponce, celebraron el bautizo de Fernando, el primer hijo varón de la pareja, en una ceremonia realizada en Barranquilla.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y uno de los detalles que más llamó la atención fue la identidad del padrino del menor. La familia del futbolista eligió a un compañero de la Selección Colombia, confirmando la cercanía que ambos han construido durante los últimos años.

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¿Quién es el padrino del hijo de Luis Díaz?

Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia y del Crystal Palace, fue el encargado de asumir el papel de padrino de Fernando. El futbolista estuvo acompañado por su esposa, Manuela Jiménez Ángel, quien también participó en la ceremonia celebrada junto a los familiares más cercanos.

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La elección no pasó desapercibida entre los seguidores de Luis Díaz. Ambos jugadores compartieron concentraciones con la Tricolor y varios compromisos internacionales, donde fortalecieron una amistad que también involucra a sus familias fuera del terreno de juego.

Las fotografías del bautizo muestran a Daniel Muñoz y a Manuela acompañando a Luis Díaz y Geraldine Ponce durante diferentes momentos del sacramento. En varias imágenes también aparece el lateral sosteniendo al pequeño Fernando mientras comparte con los invitados al encuentro familiar.

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El bautizo de Fernando se celebró en Barranquilla en una ceremonia reservada que reunió únicamente a familiares y personas cercanas al círculo de Luis Díaz. El pequeño nació el 11 de mayo de 2026, pocas semanas antes del inicio del Mundial, y su llegada fue anunciada por el futbolista y Geraldine Ponce a través de un mensaje que recibió miles de reacciones en redes sociales.

"Más amor. Más vida. Más de nosotros", escribieron junto a las primeras imágenes del bebé. El mensaje continuó con otra frase que acompañó el anuncio: "Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad".Con el nacimiento del niño, la familia del delantero quedó integrada por tres hijos. El pequeño se unió a Roma, nacida en 2021, y Charlotte, quien llegó al hogar en 2024.

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La amistad entre Luis Díaz y Daniel Muñoz

Su amistad se fortaleció durante las concentraciones de la Selección Colombia y los torneos internacionales. Con el paso del tiempo, ese vínculo también unió a sus familias. Durante el Mundial 2026, Geraldine Ponce y Manuela Jiménez Ángel fueron vistas juntas en varias ocasiones mientras acompañaban a la Tricolor desde las tribunas.

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Fuera de las canchas también comparten momentos importantes. Daniel Muñoz asistió a la boda de Luis Díaz y Geraldine Ponce, y el periodista deportivo Felipe "Pipe" Sierra publicó una fotografía de ambos futbolistas acompañada del mensaje: "🇨🇴 Mejores amigos, fuera y dentro de la cancha: Daniel Muñoz y Luis Díaz".

Esa cercanía volvió a quedar en evidencia durante el bautizo de Fernando. Las imágenes compartidas por la familia mostraron a Daniel Muñoz ejerciendo su papel como padrino del menor, mientras que su esposa, Manuela Jiménez Ángel, también acompañó la ceremonia. Sin embargo, la madrina elegida fue María José Arroyo, reconocida fashion stylist, directora creativa y consultora de imagen colombiana.

Video que puedes ver: El LAMENTO de LUIS DÍAZ tras la Eliminación de Colombia ante Suiza

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