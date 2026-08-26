Se conocen nuevos detalles sobre el caso de la mujer que murió tras hacerse un tatuaje

Sebastián Gómez, abogado de la familia de Yénifer García, reveló detalles clave sobre el fallecimiento de la mujer, de 33 años, ocurrido el pasado 15 de agosto en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

El abogado aseguró en entrevista con Citytv que el hombre que administró los sedantes a la mujer sería un auxiliar de enfermería y no un anestesiólogo profesional.

Al respecto, el defensor puntualizó: “Lo que se ha podido establecer es que es un auxiliar de enfermería, o está relacionado con el área de enfermería; no se tiene conocimiento real de si se trata de un anestesiólogo, una persona preparada profesionalmente para ejercer dichas actividades”.



Asimismo, Gómez indicó que inicialmente se presentó “básicamente una captura en flagrancia” y que las autoridades individualizaron a los involucrados. Sin embargo, posteriormente fueron dejados en libertad y, según el abogado, “hasta este momento se desconoce el paradero del presunto responsable”.



Respecto al avance del proceso penal, el jurista explicó que aún se desconoce la calificación jurídica que la Fiscalía General de la Nación les dará a los hechos. No obstante, señaló que la investigación podría estar encaminada hacia un posible homicidio.

“No tenemos conocimiento de qué tipificación le haya dado la Fiscalía a los hechos. Sin embargo, se sabe que para efectos del homicidio en el Código Penal colombiano se establece una pena de 17 a 37 años de prisión”, afirmó.

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Imágenes relacionadas con el caso de la mujer que falleció durante una sesión de tatuaje en Bogotá. Foto: pantallazos tomados de El Espectador

El abogado también detalló que el suministro de los medicamentos se habría realizado por vía intravenosa. Según su versión, este procedimiento no correspondería con la forma en que se esperaba realizar la sedación para el tatuaje.

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¿Qué se conoce del caso de Yénifer García?

Los hechos ocurrieron en una vivienda particular donde Yénifer García se realizaba la tercera y última sesión de un tatuaje de gran tamaño en la espalda. La mujer habría contratado el servicio de sedación con el propósito de soportar el dolor durante el procedimiento.

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Tras la aplicación de los medicamentos, García presentó complicaciones graves que posteriormente desencadenaron su fallecimiento. Según las denuncias de la familia, entre las sustancias que le habrían suministrado se encontraban ketamina y midazolam.

Sin embargo, será el Instituto Nacional de Medicina Legal el encargado de establecer con exactitud qué sustancias recibió la mujer, en qué dosis fueron administradas y si existe una relación directa entre estos medicamentos y su fallecimiento.

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De acuerdo con la información médica citada en el caso, el uso de este tipo de medicamentos requiere condiciones adecuadas de vigilancia y atención ante posibles complicaciones. Por ello, uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es si el procedimiento de sedación se realizó bajo las condiciones de seguridad y supervisión necesarias.

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