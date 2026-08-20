Mamá del joven que murió tras atacar a policía en CAI: "Era un muchacho noble"

Clara Luz Rodríguez, mamá de Michael Felipe Santos, el hombre de 25 años que murió después de atacar a un policía en el CAI Galán de Bogotá, aseguró que los uniformados ya conocían la condición de salud de su hijo.

La mujer habló con La FM y explicó que anteriormente había acudido a la Policía para informar sobre la situación de Santos. Incluso, según su relato, dejó una fotografía del joven para que los uniformados pudieran reconocerlo.

“Yo ya había ido a la Policía lo que él sufría; dejé una foto allá y todo”, aseguró Rodríguez en la emisora.



La madre también describió a su hijo como un joven “noble” y contó que acostumbraba salir a caminar, visitar parques y hacer diferentes vueltas por el sector.

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“Era un muchacho noble, le gustaba salir al parque y hacer vueltas. Él sufría esquizofrenia”, afirmó.

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La hermana cuestionó la reacción del policía

La hermana de Michael Felipe Santos también entregó declaraciones sobre lo ocurrido y cuestionó que el uniformado hubiera utilizado su arma durante el procedimiento.

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Según su versión, el policía debió detener a su hermano y permitir que posteriormente se investigara lo que había sucedido, en lugar de utilizar el arma.

La familiar sostuvo que el uniformado pudo haberlo arrestado y averiguar primero qué estaba ocurriendo antes de dispararle. Su cuestionamiento se produce mientras la familia intenta reconstruir los últimos momentos de Santos.

Sin embargo, las imágenes conocidas del caso muestran que el enfrentamiento ocurrió en cuestión de segundos. Los registros de las cámaras de seguridad permiten observar el momento en que Santos se acerca al policía y se produce la agresión, seguida de la reacción del uniformado.

Por esta razón, se presume que el policía habría actuado en legítima defensa.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó que el hombre habría sorprendido al uniformado y habría utilizado lo que parecía ser un arma cortopunzante.

“En el uso de la legítima defensa, este uniformado habría usado su arma de dotación, neutralizando al agresor”, explicó el general Giovanni Cristancho.

Un policía fue atacado en el CAI Galán, en Puente Aranda, y permanece fuera de peligro tras recibir atención médica. /Foto: redes sociales

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La familia asegura que tomaba medicamentos

La hermana también contó detalles sobre el tratamiento que llevaba Michael Felipe Santos. Según su relato, el joven tomaba medicamentos como parte del manejo de su condición de salud.

Incluso, aseguró que uno de los medicamentos había sido suspendido debido a que presentaba avances y se encontraba más tranquilo.

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Este detalle fue mencionado por la familiar al hablar sobre el estado en el que se encontraba Santos antes de los hechos ocurridos en el CAI Galán.

La familia sostiene que su situación ya había sido informada a la Policía y que los uniformados del sector conocían algunos antecedentes relacionados con su comportamiento y su condición.

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¿Tenía antecedentes Michael Felipe Santos?

Después del caso también surgieron preguntas sobre si el joven tenía antecedentes.

Según la información entregada por las autoridades, Michael Felipe Santos no tenía antecedentes judiciales. Sin embargo, sí existían reportes relacionados con presuntas conductas agresivas.

Este punto hace parte de la información que ahora es revisada para establecer el contexto previo al enfrentamiento ocurrido el 19 de agosto.

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La familia, por su parte, ha insistido en que Santos tenía una condición de salud que requería atención y que su mamá había informado previamente a la Policía sobre ella.

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