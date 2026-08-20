Identidad del joven que atacó a policía en CAI de Bogotá; exmilitar con delicada enfermedad

Michael Felipe Santos, de 25 años, fue identificado como el hombre que murió luego de protagonizar un enfrentamiento con un policía en el CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles 19 de agosto y quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre la identidad del joven y su historia familiar. Su mamá, Clara Luz Rodríguez, aseguró que Santos padecía esquizofrenia y que ella misma había informado previamente a la Policía sobre la condición de su hijo.



Puedes leer: VIDEO: En medio de desórdenes, personas se llevaron ayudas humanitarias en Buenaventura



La mujer explicó en entrevista con La FM que el joven acostumbraba salir de su vivienda, caminar y visitar parques del sector. Según su relato, ya había tenido algunos roces con uniformados del CAI Galán, situación que, de acuerdo con ella, había generado preocupación dentro de su familia.

“Era un muchacho noble, le gustaba salir al parque y hacer vueltas. Él sufría esquizofrenia y yo ya había ido a la Policía a decirles que él sufría de esquizofrenia; dejé una foto allá y todo”, aseguró Rodríguez en la emisora.

El testimonio de la madre se conoció después del enfrentamiento ocurrido dentro y en las inmediaciones del CAI, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

Publicidad

Las imágenes del enfrentamiento en el CAI Galán

El caso comenzó a generar atención luego de que las cámaras de seguridad registraran el momento en el que Santos llegó al puesto policial y se acercó a uno de los uniformados que se encontraba cumpliendo sus funciones.

Publicidad

Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hombre habría sorprendido al policía y habría utilizado lo que parecía ser un arma cortopunzante para atacarlo.

“En el uso de la legítima defensa, este uniformado habría usado su arma de dotación, neutralizando al agresor”, explicó el general Giovanni Cristancho.

En los videos se observa parte de la secuencia dentro del CAI y posteriormente en el exterior. Una transeúnte que se encontraba cerca del lugar habría advertido lo que estaba ocurriendo y salió corriendo.

Después, los dos involucrados terminaron forcejeando en las afueras del puesto policial. La situación terminó cuando el uniformado utilizó su arma de dotación y Santos recibió varios impactos.

El joven murió en el lugar de los hechos. Otras cámaras ubicadas en el exterior del CAI registraron el momento en que salió del puesto policial y, segundos después, se desplomó.

Un policía fue atacado en el CAI Galán, en Puente Aranda, y permanece fuera de peligro tras recibir atención médica. /Foto: redes sociales

Fotos mostrarían que Michael Felipe Santos hizo servicio militar

Otro de los datos que se conocieron sobre Santos está relacionado con su pasado en las Fuerzas Militares. Varias fotografías muestran al joven utilizando el uniforme del Ejército, por lo que se indicó que habría realizado el servicio militar.

Publicidad

Este elemento se suma a la información entregada por su familia sobre su vida y a los antecedentes relacionados con su condición de salud mental.

Puedes leer: Muere trabajador de Canal Capital en Bogotá; investigan presunto paseo millonario

Publicidad

Su madre sostuvo que había advertido a integrantes de la Policía del sector sobre la esquizofrenia que padecía su hijo. Según contó, incluso dejó una fotografía de Santos para que los uniformados pudieran identificarlo.

La declaración de Clara Luz Rodríguez también puso sobre la mesa los roces que, según ella, Santos había tenido anteriormente con policías del CAI Galán. La familiar cuestionó además la reacción del uniformado durante el episodio, aunque las autoridades señalaron que el policía habría actuado en legítima defensa ante la agresión.