Él es Tadaryl Shipp, cómplice y novio de Christa Pike, quien no recibió la pena de muerte

Mientras el mundo sigue sorprendido por el caso de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a un procedimiento de ejecución con dos inyecciones letales, dentro de la misma investigación también aparece el nombre de Tadaryl Shipp, quien fue novio y cómplice de Pike en el crimen de Colleen Slemmer, una joven de 19 años.

El suceso, que involucró a estudiantes de un programa de capacitación educativa del Gobierno federal de Estados Unidos, derivó en sentencias diferentes debido a las normas vigentes sobre la edad penal de los procesados en Tennessee.

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¿Cuál fue el caso por el que fueron condenados Christa Pike y Tadaryl Shipp?

El 12 de enero de 1995, tres estudiantes del programa federal Job Corps, en Knoxville, Tennessee, Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, se vieron involucrados en la agresión que provocó la muerte de Colleen Slemmer, de 19 años.



De acuerdo con la Fiscalía, el ataque se originó por disputas personales y sentimentales entre Pike y la víctima.

Según los registros judiciales del caso, Christa Pike y Tadaryl Shipp trasladaron a Slemmer hacia una zona apartada, donde la agredieron durante más de 30 minutos con armas cortopunzantes.

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Los informes periciales establecieron que los agresores le realizaron un símbolo de pentagrama en el cuerpo y que la joven murió como consecuencia de graves lesiones en la cabeza. Las autoridades determinaron que Shipp tuvo una participación activa en el crimen, pues habría inmovilizado a la víctima, bloqueado su huida y colaborado durante el ataque.

Imagen sobre el caso judicial de Christa Pike y los rumores en torno a su situación legal y condena. Foto: imágenes tomadas de redes sociales y AFP

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¿Cuál fue la condena que recibió Shipp?

Aunque los acusados fueron procesados como adultos, la legislación penal de Tennessee establecía una diferencia determinante relacionada con sus edades. Al momento del crimen, Christa Pike tenía 18 años, mientras que Tadaryl Shipp tenía 17.

De acuerdo con la legislación vigente en ese momento, la pena de muerte no podía aplicarse a personas menores de 18 años. Por esta razón, Shipp quedó excluido de una sentencia capital pese a su participación en el caso.

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Pike fue considerada elegible para la pena de muerte y recibió dicha condena en 1996. Un año después, en 1997, un jurado declaró a Shipp culpable de homicidio en primer grado y conspiración, por lo que fue condenado a cadena perpetua, además de una pena adicional por conspiración.

¿Cuál es el futuro de Tadaryl Shipp y Christa Pike?

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Actualmente, Shipp cumple su condena en el Northwest Correctional Complex, en Tiptonville, Tennessee. En 2025, tuvo su primera audiencia de libertad condicional, pero la junta rechazó su solicitud y programó una nueva revisión para 2031.

Por su parte, Christa Pike, de 50 años, permanece privada de la libertad desde que tenía 18 años y el pasado 30 de septiembre sobrevivió a un procedimiento de ejecución en el que se utilizaron dos inyecciones letales.

Su defensa había advertido previamente que padecía trombocitosis, una condición sanguínea que podía generar complicaciones durante el procedimiento. Tras el fallido intento de ejecución, se informó que la mujer podría haber sufrido lesiones cerebrales como consecuencia de las complicaciones registradas durante la aplicación de las sustancias.

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Después de lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, canceló la última ejecución prevista en el estado para ese año, mientras que Donald Trump también se pronunció sobre el caso. Posteriormente, las autoridades judiciales ratificaron la autorización para continuar con la ejecución de Pike.