Irán ratifica condena de 74 latigazos a reconocida cantante por actuar sin velo en YouTube

La Justicia de Irán confirmó de forma definitiva la sentencia de 74 latigazos contra la reconocida cantante iraní Parastoo Ahmadi. El fallo responde a la publicación de una presentación musical grabada en la que se presentó sin el velo obligatorio (hiyab).

La resolución judicial también le impone a la artista la prohibición de realizar actividades audiovisuales y la imposibilidad de salir del país durante un periodo de dos años.

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La decisión fue tomada por la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom, la cual rechazó los recursos presentados por la cantante y su equipo, dejando firme y en estado de ejecución la condena emitida originalmente el 20 de junio por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom.



¿Por qué condenaron a la cantante Parastoo Ahmadi en Irán?

El caso judicial contra la artista se originó el 11 de diciembre de 2024, fecha en la que publicó en su canal de YouTube un video de 27 minutos titulado como un "concierto hipotético". El recital fue grabado en el histórico caravasar de Deir Gachin, ubicado en la provincia de Qom.

En la grabación, Parastoo Ahmadi apareció luciendo un vestido negro largo con los hombros descubiertos, los labios pintados de rojo y sin utilizar el velo islámico, acompañada en escena por cuatro músicos masculinos.

Menos de 24 horas después de la difusión del material, las autoridades locales presentaron cargos judiciales contra la cantante y sus colaboradores por realizar el espectáculo "sin permiso" y en vulneración de las "normas legales y religiosas".

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Ahmadi y los integrantes de su producción fueron procesados bajo las acusaciones de "atentado contra la decencia pública" y "complicidad en la producción, transmisión, difusión y publicación de contenidos obscenos y vulgares".

Antes de recibir la ratificación de su condena, la cantante permaneció dos semanas detenida hasta que obtuvo la libertad bajo fianza.

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La sentencia ratificada no solo afecta a la intérprete, sino que alcanza a cuatro músicos y a cuatro integrantes de su equipo de trabajo (sumando nueve procesados en total), quienes recibieron la misma pena de 74 latigazos e inhabilitaciones audiovisuales y de viaje.

Los abogados defensores argumentaron el carácter estrictamente artístico de la obra y sostuvieron que celebrar el recital no constituía delito, sugiriendo sanciones alternativas como multas, pero el tribunal optó por mantener la pena corporal.

¿Qué restricciones legales y artísticas enfrentan las mujeres en Irán?

En la República Islámica de Irán, las leyes vigentes prohíben de forma estricta que las mujeres canten en público ante audiencias mixtas o graben discos.

De acuerdo con la normativa del país, las artistas femeninas únicamente tienen permitido ofrecer presentaciones ante público exclusivo de mujeres y en espacios sin presencia de cámaras de video o fotografía.

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Además, la interpretación estatal de la sharia exige a mujeres y niñas cubrirse el cabello con el hiyab y vestir prendas holgadas desde la pubertad.

Este proceso judicial no representa el primer choque de Parastoo Ahmadi con la legislación iraní. En 2022, la cantante ya había enfrentado una denuncia judicial tras difundir la canción De la sangre de la juventud de la patria, lanzada en el marco de las manifestaciones masivas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, joven detenida por la policía de la moral debido al uso inadecuado del velo.

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Las penas de flagelación por infracciones al código de vestimenta cuentan con antecedentes recientes en el país.

En enero de 2024, la activista Roya Heshmati fue ejecutada con una pena de 74 latigazos en la fiscalía de Teherán tras ser condenada por publicar en redes sociales una fotografía en la que aparecía sin hiyab.

¿Cómo reaccionó Amnistía Internacional ante la ratificación del fallo?

La ratificación de la condena generó el rechazo inmediato de organismos internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional condenó la sentencia e instó al régimen iraní a renunciar a la ejecución de los 74 latigazos, señalando que este tipo de castigos ponen de manifiesto la "brutalidad del sistema judicial iraní" y su papel en la represión contra los derechos de las mujeres.

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Dentro de la comunidad cultural, la cantante iraní exiliada Googoosh abogó por el derecho de las mujeres a elegir libremente cómo vivir y vestir, mientras que el reconocido músico Hossein Alizadeh ofreció públicamente recibir parte de los latigazos en lugar de Ahmadi.

