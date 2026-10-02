Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RESULTADOS U. NACIONAL
ABANDONAN PERROS EN EL DORADO
RECOMENDACIONES CONCIERTO BTS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / ¿Christa Pike queda en libertad tras sobrevivir a doble inyección letal? Así va el caso

¿Christa Pike queda en libertad tras sobrevivir a doble inyección letal? Así va el caso

La mujer de 50 años que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante su ejecución en Tennessee fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Fotografía de Christa Pike a la derecha y una persona llorando a la izquierda, relacionada con el estado actual de su caso judicial y la inyección letal.
Imagen sobre el caso judicial de Christa Pike y los rumores en torno a su situación legal y condena.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales y AFP
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en una prisión de Tennessee, luego de recibir dos dosis de pentobarbital sin que el procedimiento terminara con su vida.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La mujer, quien tenía 18 años cuando acabó con la vida Colleen Slemmer en 1995, fue condenada a pena de muerte por su participación en el crimen.

Publicidad

Últimas noticias

Christa Pike podría tener daño cerebral tras ejecución fallida
Internacional

Christa Pike podría tener daño cerebral tras ejecución fallida: este es su estado de salud

¿Por qué no dejó de respirar? El misterio de Christa Pike tras sobrevivir a inyección letal
Internacional

¿Por qué no dejó de respirar? El misterio de Christa Pike tras sobrevivir a inyección letal

Durante el intento de ejecución, recibió dos dosis completas de pentobarbital, pero permaneció con vida, al punto que varios periodistas señalaron que llegó a preguntar si el dolor en su brazo era normal.

Te puede interesar

María Consuelo Córdoba y su decisión sobre la eutanasia
Nación

La experiencia religiosa que cambió la decisión de María Consuelo sobre la eutanasia

Noelia Castillo, se someterá a la eutanasia
Internacional

"Quiero irme en paz": El frío mensaje final de Noelia Castillo antes de su eutanasia

Por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sus abogados informaron que se encuentra en estado crítico y recibe atención para salvarle la vida.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

A raíz de lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones programadas en el estado para lo que resta de 2026 y ordenó una revisión independiente para determinar qué provocó la falla durante el procedimiento contra Pike.

Publicidad

La situación también abrió interrogantes sobre qué podría ocurrir con la sentencia de Pike después del fallido procedimiento y si el hecho podría tener consecuencias sobre su condena.

Publicidad

¿Qué establecen las leyes sobre una posible liberación de Christa Pike?

La legislación de Tennessee establece que el hecho de que una persona condenada a muerte no sea ejecutada en la fecha prevista no implica, por sí mismo, la anulación de la sentencia.

El Código de Tennessee, en la sección 40-23-117, señala que cuando una persona condenada a muerte no es ejecutada por cualquier causa, la sentencia permanece vigente y debe llevarse a cabo posteriormente conforme a la ley.

Puedes leer: Mujer condenada a pena de muerte sobrevivió a la inyección letal y tuvo que ser reanimada

Publicidad

Por lo tanto, el fallido procedimiento no significa que Pike quede automáticamente en libertad ni que su condena haya sido anulada. Su traslado a un hospital responde a la necesidad de recibir atención médica después del intento de ejecución.

¿Podría repetirse el procedimiento contra Christa Pike?

Publicidad

El caso de Pike podría generar una nueva disputa legal sobre la posibilidad de realizar otro intento de ejecución. Sus abogados ya han cuestionado que el estado vuelva a someterla a un procedimiento de este tipo y han solicitado que se revise su sentencia.

Uno de los antecedentes citados en este tipo de controversias es el caso de Willie Francis. En 1946, este sobrevivió a un intento de ejecución en la silla eléctrica debido a un fallo técnico.

Al año siguiente, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, por una votación de 5-4, que un segundo intento de ejecución no violaba la prohibición constitucional contra la doble exposición penal ni constituía, en las circunstancias analizadas, un castigo cruel e inusual.

Te puede interesar

Fiona, hija de Chad Lowe, murió a los 13 años y su familia pidió privacidad tras la noticia.
Internacional

Murió la hija de 13 años de reconocido actor de televisión; así confirmó la noticia

La increíble historia del capitán que fue apuñalado en el aire y luchó hasta salvar a 170 pasajeros.
Internacional

Capitán Smit Machchhar: el piloto que luchó por salvar un vuelo con 170 pasajeros

Publicidad

Sin embargo, el caso de Pike presenta circunstancias diferentes, entre ellas que recibió dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento y permaneció con vida. Además, sus abogados han cuestionado el protocolo utilizado por Tennessee y han argumentado que un nuevo intento podría constituir un castigo cruel e inusual.

Por ahora, no existe una decisión definitiva que establezca que ella será liberada o que determine cuándo, cómo o si podría realizarse un nuevo intento de ejecución. El estado ordenó una investigación sobre lo ocurrido y suspendió las ejecuciones restantes de 2026.

Publicidad

Donald Trump se refirió al caso de Christa Pike

Durante una rueda de prensa el 1 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre el fallido procedimiento contra Pike.

Al referirse al caso, el mandatario cuestionó que la ejecución no hubiera podido completarse y señaló: “No debería ser tan difícil”.

La declaración se produjo un día después del intento de ejecución en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, donde Pike permaneció con vida después de recibir las dos dosis de pentobarbital.

Publicidad

Relacionados

Estados Unidos

Eutanasia

Muertes extrañas