¿Christa Pike queda en libertad tras sobrevivir a doble inyección letal? Así va el caso

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en una prisión de Tennessee, luego de recibir dos dosis de pentobarbital sin que el procedimiento terminara con su vida.

La mujer, quien tenía 18 años cuando acabó con la vida Colleen Slemmer en 1995, fue condenada a pena de muerte por su participación en el crimen.

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Durante el intento de ejecución, recibió dos dosis completas de pentobarbital, pero permaneció con vida, al punto que varios periodistas señalaron que llegó a preguntar si el dolor en su brazo era normal.



Por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sus abogados informaron que se encuentra en estado crítico y recibe atención para salvarle la vida.

A raíz de lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones programadas en el estado para lo que resta de 2026 y ordenó una revisión independiente para determinar qué provocó la falla durante el procedimiento contra Pike.

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La situación también abrió interrogantes sobre qué podría ocurrir con la sentencia de Pike después del fallido procedimiento y si el hecho podría tener consecuencias sobre su condena.

This is Christa Pike at 18 years old when she was sentenced to death. She begged for a hug from her mother before she died. She is now 50 and will be executed tonight for the heinous murder she committed with a boyfriend 32 years ago.



Christa’s mother drank heavily and used… — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) October 1, 2026

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¿Qué establecen las leyes sobre una posible liberación de Christa Pike?

La legislación de Tennessee establece que el hecho de que una persona condenada a muerte no sea ejecutada en la fecha prevista no implica, por sí mismo, la anulación de la sentencia.

El Código de Tennessee, en la sección 40-23-117, señala que cuando una persona condenada a muerte no es ejecutada por cualquier causa, la sentencia permanece vigente y debe llevarse a cabo posteriormente conforme a la ley.

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Por lo tanto, el fallido procedimiento no significa que Pike quede automáticamente en libertad ni que su condena haya sido anulada. Su traslado a un hospital responde a la necesidad de recibir atención médica después del intento de ejecución.

¿Podría repetirse el procedimiento contra Christa Pike?

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El caso de Pike podría generar una nueva disputa legal sobre la posibilidad de realizar otro intento de ejecución. Sus abogados ya han cuestionado que el estado vuelva a someterla a un procedimiento de este tipo y han solicitado que se revise su sentencia.

Uno de los antecedentes citados en este tipo de controversias es el caso de Willie Francis. En 1946, este sobrevivió a un intento de ejecución en la silla eléctrica debido a un fallo técnico.

Al año siguiente, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, por una votación de 5-4, que un segundo intento de ejecución no violaba la prohibición constitucional contra la doble exposición penal ni constituía, en las circunstancias analizadas, un castigo cruel e inusual.

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Sin embargo, el caso de Pike presenta circunstancias diferentes, entre ellas que recibió dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento y permaneció con vida. Además, sus abogados han cuestionado el protocolo utilizado por Tennessee y han argumentado que un nuevo intento podría constituir un castigo cruel e inusual.

Por ahora, no existe una decisión definitiva que establezca que ella será liberada o que determine cuándo, cómo o si podría realizarse un nuevo intento de ejecución. El estado ordenó una investigación sobre lo ocurrido y suspendió las ejecuciones restantes de 2026.

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Donald Trump se refirió al caso de Christa Pike

Durante una rueda de prensa el 1 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre el fallido procedimiento contra Pike.

Al referirse al caso, el mandatario cuestionó que la ejecución no hubiera podido completarse y señaló: “No debería ser tan difícil”.

La declaración se produjo un día después del intento de ejecución en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, donde Pike permaneció con vida después de recibir las dos dosis de pentobarbital.