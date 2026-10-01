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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hijo de Pastor López recuerda el dolor que vivió tras la muerte de su papá: “No se supera”

Hijo de Pastor López recuerda el dolor que vivió tras la muerte de su papá: “No se supera”

En Tardes Famosas, el hijo de Pastor López recordó el dolor y las emociones que experimentó tras la muerte de su padre, ocurrida cuando tenía 10 años.

Collage con fotografías de Pastor López y su hijo en una entrevista, recordando el dolor tras el fallecimiento del artista.
El hijo del fallecido cantante Pastor López compartió detalles sobre el difícil proceso de duelo
Foto: imágenes tomadas de La Kalle y Facebook
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

En entrevista concedida a ‘Tardes Famosas’ de La Kalle, el cantante Pastor López Jr., de 17 años, recordó la experiencia y el impacto emocional que vivió tras la muerte de su padre, ocurrida cuando tenía 10 años.

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Inicialmente, el joven recordó las últimas palabras que intercambió con su papá, un momento que ocurrió cuando regresó de sus actividades escolares. Según su relato, ingresó a la habitación, le pidió la bendición y tomó su mano mientras el artista permanecía acostado en la cama y llevaba sus habituales anillos de oro.

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En ese momento, su padre tomó sus manos y le manifestó el temor que sentía por su estado de salud.“Estoy con miedo, hijo... No sé, tengo miedo. Siento que me voy a morir, Dios mío”, le habría dicho Pastor López.

Ante estas palabras, el menor intentó tranquilizarlo, mientras lo abrazaba y le besaba las manos.

¿Cuál fue el último deseo de Pastor López?

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El cantante recordó que su padre le pidió expresamente permanecer en su hogar. “No me lleven a ningún lado, no quiero ir a la clínica. Déjame morirme tranquilo en mi casa”, habría manifestado el artista.

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Pese a la resistencia inicial del artista, su esposa, Cheril González, junto con la abuela y un tío de López Jr., decidieron trasladarlo de urgencia a un centro asistencial en un vehículo, debido a la rigidez progresiva de su lengua y las dificultades que presentaba para hablar.

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Una vez en el centro médico, Pastor López sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo coma inducido. López Jr. contó que, después de ese momento, nunca volvió a comunicarse con su padre.

“Me dio muy duro verlo acostado en una camilla después de haberlo visto muchísimos años en la tarima”, recordó el cantante al hablar sobre el impacto que tuvo la enfermedad y posterior muerte de su papá.

El dibujo que Pastor López nunca vio

Por otro lado, el joven recordó que, mientras su padre permanecía hospitalizado, una persona del personal médico propuso a la familia realizar un dibujo para entregárselo al cantante en caso de que se recuperara.

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López Jr. decidió no hacer el dibujo porque prefería hablar directamente con su padre. Sin embargo, su hermano menor, quien en ese momento tenía 6 años, realizó un dibujo en el que representó a la familia en casa y a su padre como un ángel.

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Al recordar el momento en que la familia vio la imagen, López Jr. aseguró: “Eso fue terrible, ese dibujo, cuando lo vimos nosotros. Muy fuerte”.

¿Cómo afrontó Pastor López Jr. la pérdida de su papá?

El cantante también habló sobre la manera en que ha afrontado la muerte de su padre con el paso de los años y aseguró que, más que superar la pérdida, ha aprendido a vivir con ella.

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“Aprender a vivir con eso, no superarlo, porque eso no se supera jamás, pero aprender a vivir con eso, aceptarlo”, explicó durante la entrevista.

Asimismo, contó que la muerte de su padre modificó el proyecto de vida que tenía en aquel momento. Desde los 4 años practicaba fútbol y llegó a contemplar la posibilidad de convertirse en jugador profesional.

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Sin embargo, con el paso de los años, la pandemia y el recuerdo de su padre lo acercaron a la música. A los 12 años comenzó a aprender piano y posteriormente encontró en esta actividad un nuevo camino profesional.

Según relató Pastor López Jr., la pérdida de su padre tuvo una influencia importante en su decisión de convertirse en cantante y continuar ligado al mundo de la música.

Mira la entrevista completa:

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