Yaykely, hija de Pastor López, y su testimonio de resiliencia: "No me duelen los cachos"

Yaykely López, hija de Pastor López, anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "No Me Duelen Los Cachos", una canción que no solo marca un nuevo paso en su carrera musical, sino que también refleja el proceso de superación de una difícil experiencia personal que marcó su vida.

La cantautora reveló que el tema nació tras vivir una infidelidad por parte de una persona con la que compartió importantes momentos de su vida, una situación que, según explicó, marcó un punto de inflexión en su historia.

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De acuerdo con la artista, la canción surgió en uno de los momentos más difíciles que atravesó, con el propósito de transformar el dolor en un mensaje de fortaleza para quienes han pasado por circunstancias similares.



"Decidí abrir mi corazón y transformar ese sentimiento profundo en música", señaló Yaykely López. Con este sencillo, la artista busca conectar de manera auténtica con el público a través de una historia real y cargada de emoción, alejándose de las temáticas genéricas para ofrecer un relato honesto que pueda acompañar a quienes han vivido experiencias similares

¿Con quién hizo Yaykely López esta canción?

La cantante explicó que "No Me Duelen Los Cachos" fue escrita junto a Cristian Camilo Lotero, reconocido compositor que trabajó de la mano con ella para plasmar su historia en una canción que combina emotividad y fuerza interpretativa.

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Según explicó a sus seguidores, el proceso creativo estuvo basado en la honestidad y la entrega emocional, con el objetivo de que el resultado reflejara su esencia sin dejar de lado una producción de alta calidad.

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En cuanto a la producción musical, el sello Eco Music estuvo a cargo del apartado técnico del sencillo. La propuesta busca conservar la esencia artística de Yaykely López, al tiempo que incorpora una sonoridad moderna y contundente para conectar con el público en las plataformas digitales.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas de streaming y representa un nuevo capítulo en la carrera de la artista, quien espera que su historia sirva de inspiración para quienes atraviesan situaciones similares.

Finalmente, Yaykely López aseguró que este lanzamiento le dio la fuerza para superar ese difícil momento de su vida y demostrar que las experiencias dolorosas pueden convertirse en arte y en un mensaje de esperanza para otras personas.