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Esta fue la hazaña que logró Blessd con su nuevo álbum; muy pocos la logran

A pocos días del estreno de su nuevo proyecto, el artista antioqueño vuelve a captar la atención de sus seguidores y de la industria musical.

Esta fue la hazaña que logró Blessd con su nuevo álbum; muy pocos la logran
Esta fue la hazaña que logró Blessd con su nuevo álbum; muy pocos la logran
Foto: imagen de cortesía
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

El panorama de la música urbana en Colombia y Latinoamérica registró un movimiento significativo tras el lanzamiento de la más reciente producción discográfica del artista paisa Blessd.

Bajo el título “El Peor Hombre del Mundo” (E.P.H.D.M.), el nuevo proyecto del cantante paisa logró un debut que los analistas de la industria califican como una hazaña poco frecuente, al centralizar el consumo en las principales plataformas de streaming de manera simultánea.

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Inicialmente, el comportamiento de los usuarios en Spotify Colombia durante los primeros días del lanzamiento refleja un dominio casi total por parte del artista. Blessd consiguió ocupar las primeras cinco posiciones del Top 50 de forma ininterrumpida con los temas “Mente Positiva”, “Qué Lío”, “Agua Bendita”, “Mero Tote” y “Provócate”.

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De igual forma, varios expertos mencionan que este fenómeno de concentración se extendió a lo largo del ranking nacional, logrando posicionar otros sencillos como “Lubriderm” (#9), “Sornero” (#10) y “Macdonalds” (#11), sumando un total de 14 canciones dentro de los listados de popularidad del país.

Por otro lado, se conoció que en Apple Music Colombia, la tendencia fue similar y, en términos porcentuales, incluso más marcada. El proyecto logró capturar 9 de los 10 primeros lugares de las canciones más escuchadas en el territorio nacional.

Solo una posición dentro del Top 10 fue ocupada por un tema ajeno al álbum, lo que evidencia la preferencia masiva de la audiencia local por esta nueva producción sobre otros lanzamientos vigentes de figuras globales como Maluma o la colaboración entre J Balvin y Ryan Castro.

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¿Qué va a pasar con el nuevo álbum de Blessd?

El impacto de E.P.H.D.M. no se ha limitado al mercado colombiano. Los datos de distribución muestran que el álbum alcanzó la primera posición en las listas de Costa Rica y Ecuador, además de registrar ingresos en los charts de 16 países en total.

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El alcance regional se evidencia con la presencia de sus canciones en mercados diversos como Chile, Perú, Venezuela, Panamá y varias naciones de Centroamérica.

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A nivel global, la producción acumuló un total de 53 entradas en los rankings de Spotify, consolidando la transición de Blessd de un fenómeno local a un exponente con tracción internacional.

Asimismo, en la plataforma YouTube, el video oficial de “Mente Positiva” se posicionó como el audiovisual musical más popular en Colombia, mientras otros cortes del disco ingresaron de forma orgánica a las tendencias.

Gracias a las cifras obtenidas en este debut no solo cuantifican el crecimiento de su base de seguidores, sino que sitúan a Blessd como una de las figuras más influyentes de la nueva generación urbana en 2026.

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