Hija de Pastor López destapa lo que realmente pasó el día que la atacaron con ácido

Yaykely López, hija del recordado cantante colombiano Pastor López , ha enfrentado desafíos devastadores en los últimos años.

En una reciente entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión , la artista reveló detalles de dos batallas que han marcado profundamente su vida: un ataque con ácido en noviembre de 2023 y su lucha contra un cáncer terminal diagnosticado a inicios de este mismo año.

La tragedia comenzó mucho antes del ataque. Yaykely relató que desde febrero de 2023 recibió amenazas inquietantes.

“A mi mamá la llamaron, le enviaron un mensaje en Instagram diciendo que tenía que venir a Estados Unidos a recoger a su hija en un ataúd”, contó en la entrevista.

Aunque inicialmente desestimó las amenazas, creyendo que provenían de alguien desubicado, nunca imaginó que desembocarían en un acto de violencia tan brutal.

El 2 de noviembre, mientras se dirigía a su trabajo en las calles de Nueva York, un hombre la interceptó y cambió su vida para siempre.

“Me bajé del transporte y le pregunté por qué me hacía esto. Él también bajó de su auto, tenía tatuajes en la cara y los brazos. Me arrinconó contra una pared, sacó una botellita y me la lanzó mientras decía palabras muy groseras en inglés. No pensé que fuera ácido”, relató.

El químico le causó graves quemaduras en el cuello, el rostro y las piernas. En medio de la desesperación y el dolor, fue trasladada al hospital , donde sufrió convulsiones y varios paros cardiacos.

“Me morí en casa”, confesó al referirse a los minutos críticos que vivió tras el ataque.

Pero este no es el único calvario que enfrenta Yaykely. La joven, nacida en 1992, ha luchado contra el cáncer desde hace años. Aunque logró superar una primera batalla, en 2023 le detectaron un tumor maligno en el pecho durante un viaje a Colombia.

Desde entonces, se ha sometido a quimioterapias agresivas, enfrentando con valentía los efectos devastadores del tratamiento. “Me dolían hasta los pelos de la nariz”, comentó al describir su experiencia.

A pesar de todo Yaykely López no se rinde. Enfrenta estas tragedias con una determinación admirable, inspirada por el legado de su padre y por su pasión por la música.

Aunque las cicatrices del ataque y la enfermedad son profundas, tanto físicas como emocionales , la cantante sigue adelante, demostrando una fuerza inquebrantable frente a la adversidad.

La historia de Yaykely no solo refleja el impacto de la violencia y las amenazas en la vida de una víctima, sino también la resiliencia humana.

