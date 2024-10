Video: pastor le pide matrimonio a viuda en el funeral de su esposo

Un video que circula enredes sociales ha desatado una ola de indignación y controversia por la inusual escena que muestra. El metraje, que ha acumulado miles de reproducciones, parece capturar lo que en principio es un funeral normal, con varias personas sentadas frente a un ataúd mientras se lleva a cabo la ceremonia.

Sin embargo, lo que ha conmocionado a los internautas ocurre cuando el pastor, quien dirige el servicio, se arrodilla ante la viuda y, de manera sorprendente, le confiesa su amor.

Lo más impactante del caso es que la mujer no solo acepta su declaración, sino que también accede a casarse con él, todo frente a los presentes y con el cuerpo de su fallecido esposo aún en el ataúd.

Esta escena ha dejado atónitos a muchos usuarios de redes, quienes aseguran que para que algo así sucediera, debió haber una relación previa entre el pastor y la viuda, algo que hasta ahora no ha sido confirmado.

Un pastor le pidió matrimonio a una viuda en el funeral de su marido y ella aceptó 😐 pic.twitter.com/wmWf1Vpkkj — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) October 3, 2024

El origen del video no está claro, ya que no se han identificado ni a los protagonistas ni el lugar donde se llevó a cabo el funeral. Aun así, el metraje ha generado una fuerte reacción en línea, dividiendo opiniones y avivando el debate sobre la ética y el respeto en momentos tan delicados como un funeral.

Los comentarios no se han hecho esperar. “Literal el muerto al hoyo y el vivo al gozo”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Por lo menos hubiera esperado a que se enfriara el cuerpo del marido”.

Otros cuestionaron la moral de los involucrados: “Y luego ellos mismos dicen que nos falta Dios en el corazón por no ser creyentes, yo no tendré a Dios en el corazón pero por lo menos no soy tan falsa”.

El video sigue circulando y generando debate, mientras las redes se inundan de teorías y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió.

