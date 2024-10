Influencer 'La Venenito' dejó la escuela a los 12 años; no sabe leer ni escribir

El influencer mexicano Luis David González, mejor conocido como 'La Venenito', se ha convertido en el centro de una acalorada polémica tras participar en el pódcast Radio Divaza Show.

Durante el programa, el joven de 16 años reveló que dejó la escuela tras finalizar la primaria, asegurando con desdén que la educación formal no le interesaba.

"¿En 2024 quién va a la escuela?", cuestionó, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

La controversia se avivó cuando 'La Venenito' confesó que no sabe leer ni multiplicar y que su tiempo en la escuela estuvo marcado por malas experiencias y expulsiones constantes.

"Me cagaba ir a la escuela", comentó sin filtros, asegurando que fue expulsado "como 20 veces".

A su vez, se burló de las dificultades que enfrentó en el aula, calificándose a sí mismo como "Bien burrita" y explicando que prefería trabajar para ayudar a su familia, en lugar de continuar sus estudios.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas entre los internautas, quienes manifestaron su preocupación por el mensaje que el joven podría estar enviando a sus seguidores, muchos de los cuales son menores de edad.

La falta de interés de 'La Venenito' por la educación generó una reacción negativa en plataformas digitales, donde cientos de usuarios lo criticaron por jactarse de su abandono escolar y por tratar el tema con ligereza.

Además, su comentario de que "Los maestros eran bien perros y yo soy más perra" fue visto como un desafío hacia la autoridad académica, lo que añadió más leña al fuego.

Esta actitud, junto a su afirmación de que prefería no asistir a clases porque "No me gustaba hacer la tarea", ha suscitado debate sobre la influencia que tiene en su audiencia joven y sobre la importancia de promover una educación integral en la era digital.

Su reciente confesión de que no sabe leer y su actitud retadora hacia la educación han puesto su figura pública bajo un escrutinio más severo.

En medio de esta tormenta mediática, queda por ver si 'La Venenito' reflexionará sobre el valor de la educación o si seguirá defendiendo su postura desafiante.

