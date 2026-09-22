Esposa de Luis Alfonso reveló inéditas FOTOS del cantante antes de alcanzar la fama

Luisa Fernanda Pulgarín sorprendió a los seguidores de Luis Alfonso al desempolvar varias fotografías de los años en que el cantante todavía no tenía reconocimiento en la música popular. Las imágenes dejaron ver una etapa marcada por la sencillez y los sueños que compartían como pareja.

A través de sus redes sociales, la esposa del artista recopiló postales en las que aparecen durante sus primeros años juntos. En algunas se observa a Luis Alfonso cantando en pueblos, mientras que otras muestran los viajes que realizaban en bus o a caballo junto a su familia.

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En las fotografías se pueden apreciar los cambios físicos que tuvieron ambos con el paso de los años. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que llamó especialmente la atención fue el mensaje con el que Luisa Fernanda decidió acompañar este recuerdo de una época completamente diferente.



Las imágenes del pasado de Luis Alfonso junto a su esposa Luisa Pulgarín evidencian la sólida unión y el trabajo en equipo desde sus inicios Foto collage creado por La Kalle; @luisafdapv

¿Qué mensaje le dedicó la esposa de Luis Alfonso?

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En la publicación realizada el 21 de septiembre de 2026, Luisa escribió unas emotivas palabras para el cantante y lo llamó cariñosamente "lanza". Expresión con la que recordó todo lo que construyeron durante su relación.

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“Querido lanza: no empezamos con todo, empezamos con amor”, escribió la esposa del artista al inicio de la publicación, dejando claro que el punto de partida de su historia estuvo lejos de los lujos y el reconocimiento que actualmente rodean al cantante.

La dedicatoria continuó con un recuerdo de aquellos años en los que ambos tenían grandes sueños y estaban dispuestos a trabajar para alcanzarlos. “Con sueños grandes, manos dispuestas a trabajar y la certeza de que juntos podíamos construir algo bonito”, expresó.

La publicación también incluyó una frase que resumió la importancia que la pareja le da al camino recorrido. “Porque lo más bonito no es tenerlo todo desde el principio, sino mirar atrás y decir: ‘lo construimos juntos’ Te amo mi lanza”, añadió.

El recuerdo también fue compartido en TikTok, red social en la que lo acompaño con la canción de fondo 'Desde que te tengo', de Carín León. En su historia de Instagram, utilizó 'Regalo de Dios', de Julión Álvarez, en una versión interpretada en piano.

¿Cómo reaccionaron los seguidores ante las fotos?

La publicación rápidamente despertó comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes destacaron el acompañamiento de Luisa Pulgarín durante las diferentes etapas de la carrera del cantante y resaltaron la relación que forjaron a través de los años.

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"Ella estuvo en todo y merece todo lo bueno que le está pasando", escribió uno de los internautas; también enviaron mensajes para destacar la familia que conforman y el vínculo que mantienen.

Luisa Pulgarín recordó los primeros pasos de Luis Alfonso en la música, compartiendo imágenes inéditas de cuando cantaba en las calles y tocaba la guitarra Foto collage realizado por La Kalle; @@luisafdapv

Entre los comentarios destacaron frases como: "Un amor admirable", "Luisa te admiro, anhelo tener un amor como el tuyo" y “me encanta la familia que tienes", hubo quienes resaltaron el respaldo que ella le brinda al artista desde sus inicios.

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Recordamos que Luisa Pulgarín hace parte del equipo de trabajo de su esposo Luis Alfonso; ella se encarga del vestuario y de diferentes aspectos detrás de escena durante los conciertos del artista. La pareja tiene tres hijos y se casaron tres veces.

Luisa Pulgarín conmovió a las redes al revelar recuerdos familiares de la etapa de embarazo y los primeros años de vida de sus hijos junto a Luis Alfonso Foto collage realizado por La Kalle; @luisafdapv

Los primeros años del artista estuvieron marcados por dificultades económicas. En entrevista con La RED, recordó que llegó a buscar un billete de 10.000 pesos dentro de una guitarra para comprar el almuerzo mientras intentaba abrirse camino en la música.

Sus suegros también fueron un apoyo clave, pues le llevaban alimentos y dinero para los gastos del hogar. “Vea una cubeta de huevitos. Vea, Morrongo. Ahí le trae una arroita de panela”. Por eso, el cantante mantiene un cariño especial por ellos.

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