Pastor López tenía una habitación llena de prendas íntimas que le lanzaban en conciertos

La vida cotidiana del famoso cantante Pastor Lpópez guardaba detalles muy curiosos que solo sus allegados y músicos conocían de primera mano.

En una entrevista concedida en El Klub de La Kalle, su hijo, Pastor López Jr., compartió anécdotas inéditas sobre el intérprete, destacando una costumbre muy particular que su padre mantenía en su residencia de Cúcuta.

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Durante sus multitudinarias presentaciones en vivo, era habitual que el público reaccionara con desbordante entusiasmo.



Entre los obsequios e impulsos de las fanáticas en plena tarima, el artista recibía toda clase de prendas íntimas que le arrojaban mientras cantaba. Lo que pocos imaginaban era el destino final que Pastor López le daba a estos objetos una vez que terminaba el espectáculo.



¿Por qué Pastor López tenía una habitación llena de prendas íntimas en su casa?

Según relató Pastor López Jr., la costumbre de su padre comenzó a llamar la atención de los propios músicos de su agrupación durante las giras y estadías en hoteles.

Mientras se encontraba sobre la tarima, las mujeres del público le lanzaban constantemente ropa interior, entre brasieres, pantys y cucos. Lejos de ignorar estos lanzamientos o dejarlos olvidados en el escenario, Pastor López recogía minuciosamente cada una de las prendas y se las llevaba consigo.

Su hijo recordó que los integrantes del grupo quedaban totalmente desconcertados ante esta actitud y se preguntaban extrañados por qué se llevaba esos objetos tan raros.

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La respuesta a esa incógnita se encontraba en su residencia principal en la ciudad de Cúcuta.

Al regresar de sus compromisos musicales, el cantante trasladaba todas las prendas íntimas recibidas a un cuarto especial de su vivienda.

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En esa habitación, Pastor López acomodaba y conservaba los brasieres y pantys que le arrojaban en los conciertos, manteniéndolos organizados a modo de colección personal.

Para el artista, esta particular acumulación representaba un recuerdo constante del furor y el cariño que despertaba en sus seguidoras.

¿Qué pasó con la habitación de la colección de Pastor López en Cúcuta?

Con el paso de los años y el crecimiento de la familia, la singular habitación llena de ropa interior tuvo que ser desmantelada. Pastor López Jr. explicó que en el espacio donde anteriormente se ubicaba dicha colección, posteriormente se estableció la oficina de la casa.

La razón principal para retirar la exhibición de prendas íntimas fue la presencia de los hijos pequeños en el hogar.

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Pastor López Jr., quien tenía apenas 10 años cuando falleció su padre, señaló que no resultaba adecuado que los niños crecieran viendo una habitación repleta de brasieres y pantys guardados como colección.

Cuando los músicos de la banda le contaron esta historia años después a Pastor López Jr., el joven artista no podía creer el curioso hábito de su progenitor y reaccionó con sorpresa.

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En la actualidad, este recuerdo forma parte de las múltiples anécdotas divertidas que rodean la memoria del intérprete tropical.

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El legado musical y las vivencias de la familia López

Además de revelar el secreto de la habitación en Cúcuta, Pastor López Jr. detalló el trabajo que realiza para mantener vigente la obra de su padre.

Con 17 años de edad, el joven lleva cuatro años y un mes en el ámbito musical, tras haber iniciado formalmente su carrera el 1 de agosto de 2022.

Anteriormente, se dedicaba al fútbol desde los 4 hasta los 12 años, época en que la pandemia interrumpió sus entrenamientos y lo llevó a aprender piano e iniciar su camino en el canto.

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Acompañado por su madre y mánager, Cheril González, busca actualizar la cumbia y el género tropical para el público juvenil a través de producciones como El Mosaico, un trabajo que fusiona rancheras con estilo tropical bailable en homenaje a las madres.

Entre sus vivencias personales, Pastor López Jr. también rememoró el momento en que se despidió de su padre cuando tenía 10 años.

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Durante su última conversación en casa antes de que fuera trasladado a la clínica, el cantante le sujetó las manos a su hijo y le expresó: "Tengo miedo hijo... siento que me voy a morir".

De igual manera, compartió el origen del apodo "El Señor de los Anillos". Pastor López comenzó a usar múltiples joyas de oro en sus manos tras haber sufrido una humillación en sus inicios musicales, cuando solo poseía un anillo de plata de 20 bolívares y fue cuestionado por otro colega.

Luego de consolidar su éxito, decidió cubrir sus manos con anillos de oro como símbolo de superación.

Escucha la entrevista completa aquí: