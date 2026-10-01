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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Palabras de mujer que sobrevivió a pena de muerte: ‘Se me va a reventar’

VIDEO: Palabras de mujer que sobrevivió a pena de muerte: ‘Se me va a reventar’

Christa Pike iba a recibir la pena de muerte; sin embargo, tras sobrevivir al procedimiento, fue trasladada a un centro hospitalario.

Fotografía de Christa Pike sobrepuesta en una celda de prisión, protagonista del video sobre su supervivencia
Imagen del video donde la mujer que sobrevivió al proceso de ejecución narra los dramáticos momentos vivido
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de AFP y Google FLOW
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Christa Pike iba a ser ejecutada este 30 de septiembre mediante inyección letal en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. La mujer, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995.

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No obstante, Pike sobrevivió al procedimiento después de recibir dos dosis de pentobarbital sin perder por completo el conocimiento. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un centro médico. Tras lo ocurrido, se conocieron algunas de las palabras que pronunció durante el procedimiento.

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¿Cuáles fueron las palabras de Christa Pike durante el procedimiento?

De acuerdo con la periodista Tori Gesner, de la emisora WKRN, Christa Pike interactuó con su asesor espiritual y cantó junto a él la canción “I Love You So Much”.

Sin embargo, a las 7:34 de la noche, la condenada manifestó sentir un fuerte malestar en una de sus extremidades y afirmó: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar”.

Pike sonrió, señaló un punto específico de su brazo y preguntó si aquella reacción era habitual. Ante esto, su guía religioso le pidió que intentara relajarse.

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Cronología del procedimiento contra Christa Pike

La jornada comenzó con una suspensión temporal emitida por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal, cuando faltaba menos de una hora para la ejecución, que inicialmente estaba programada para las 10:00 de la mañana.

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Más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó dicha orden en una votación de 6-3, lo que permitió reanudar el procedimiento contra Christa Pike.

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Tras la resolución, los periodistas acreditados como testigos ingresaron a la sala a las 6:41 de la tarde, mientras que las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 7:27 p. m.

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A las 7:46 p. m., las cortinas se cerraron por primera vez mientras Pike permanecía con vida y emitía ronquidos. Aunque volvieron a abrirse brevemente a las 7:49 p. m., el cierre definitivo ocurrió a las 8:05 p. m.

Desde ese momento y hasta las 8:53 p. m., cuando se cortó el micrófono y la prensa fue retirada del lugar, los testigos aseguraron haber escuchado ronquidos fuertes y sonidos rítmicos detrás del telón.

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“No sabíamos si era ella la que hacía ese ruido o una máquina”, declaró Gesner durante una conferencia de prensa sobre lo ocurrido.

¿Qué pasará con Christa Pike?

Luego de que el procedimiento de ejecución fallara, Pike fue trasladada a un centro hospitalario, donde, según sus abogados, recibió “medidas para salvarle la vida”. Reuters y AP confirmaron que la mujer permanecía hospitalizada y que su estado de salud todavía no había sido informado públicamente.

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El médico Joel Zivot, contratado por el equipo legal de Pike, señaló que existe la posibilidad de que la mujer haya sufrido una lesión cerebral como consecuencia del tiempo transcurrido antes de recibir atención médica, aunque su estado definitivo todavía no se había establecido.

Por ahora, resta esperar los informes médicos y las conclusiones de las autoridades sobre lo ocurrido durante el procedimiento.

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