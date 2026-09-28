Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
BALEAN A CANTANTE VÍCTOR VALVERDE
CASO MARÍA CAMILA POTOSÍ
REPORTES EN DATACRÉDITO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Hombre desapareció en su primer día de trabajo; apareció muerto cinco días después con una carta

Hombre desapareció en su primer día de trabajo; apareció muerto cinco días después con una carta

La familia de la persona de 32 años llamó a la persona que le dio su trabajo y le contestaron que el joven nunca llegó al lugar de trabajo.

Imagen ilustrativa de la investigación sobre el hombre que desapareció en su primer día de trabajo y fue hallado muerto cinco días después con una carta
Caso de investigación sobre el hombre reportado como desaparecido en su primer día laboral, quien fue encontrado sin vida días más tarde junto a una misteriosa carta
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y google flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Hernán Barrera, un hombre de 32 años, fue encontrado sin vida en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, luego de permanecer cinco días desaparecido. El joven había preparado una maleta con ropa y otros elementos necesarios para comenzar su primer día de trabajo en un establecimiento agrícola, al que debía trasladarse después de recorrer varios kilómetros para concretar la firma de su contrato.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Sin embargo, durante la jornada en la que debía incorporarse a sus funciones, la situación dio un giro inesperado. De acuerdo con el testimonio de su madre, Angélica Rojas, Hernán salió del domicilio de manera repentina poco después de llegar.

Últimas noticias

Arturo Lobito Torres murió tras desvanecerse en una pelea de boxeo.jpg
Internacional

VIDEO: Muere reconocido boxeador tras caer en el ring durante su última pelea

Víctor Valverde fue herido en ataque dentro de restaurante en Culiacán.jpg
Internacional

Cantante de famosa canción ‘El Mayor de los Ranas’ fue baleado en un restaurante

Puedes leer: VIDEO: Muere reconocido boxeador tras caer en el ring durante su última pelea

A diferencia de lo que había planeado, el trabajador no llevó consigo la mochila que había preparado ni su teléfono celular. Al notar que no regresaba a la vivienda y que no respondía a los intentos de comunicación, su familia denunció su desaparición ante las autoridades.

¿Cómo fue la búsqueda de Hernán Barrera?

La familia de Hernán Barrera se comunicó con la persona que lo había contactado para ofrecerle el puesto laboral. El interlocutor confirmó que el joven de 32 años nunca se presentó en el establecimiento agrícola para comenzar sus labores.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

A partir de esta información, la Policía provincial desplegó labores de búsqueda en la zona. Durante estas diligencias, las autoridades encontraron algunas pertenencias del hombre, entre ellas una gorra de su propiedad y una soga.

Publicidad

Te puede interesar

Fotografía de fichaje policial de la madre que metió a su bebé al horno en lugar de la cuna, causando su muerte
Internacional

Mamá metió a su bebé al horno en lugar de la cuna y causó su muerte; aceptó los cargos

Captura de video que muestra el momento del ataque de un mono a una mujer de 91 años, esposa de un reconocido escritor
Internacional

VIDEO: mujer de 91 años muere tras ser atacada por un mono; era esposa de reconocido escritor

Finalmente, después de cinco días de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Hernán Barrera en un sector rural de la localidad de Huachana, cerca de una compuerta. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue encontrado en un árbol y las autoridades manejan la hipótesis de que habría atentado contra su vida. Sin embargo, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Publicidad

Imagen muestra a Hernán Barrera sonriendo
Hernán Barrera salió a su primer día de trabajo y apareció muerto cinco días después
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué encontraron las autoridades en el lugar donde murió Hernán Barrera?

Durante el procedimiento realizado en la zona y el desarrollo de las investigaciones, la Policía encontró una carta que habría sido redactada por el joven antes de su fallecimiento.

En la carta, Hernán dejó constancia de la situación de vulnerabilidad que atravesaba durante los días previos a su desaparición.

Puedes leer: Joven muere por exceso de cafeína: estaba descalzo y delirando antes de perder la vida

Según lo consignado en el documento, el joven manifestó su preocupación después de detectar movimientos extraños e irregulares en sus aplicaciones y cuentas bancarias. Asimismo, señaló que venía recibiendo mensajes de amenaza que estarían relacionados con el uso no autorizado de sus datos personales.

Publicidad

A partir de estos hallazgos, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Hernán Barrera y determinar el origen de las posibles intimidaciones que habría recibido antes de desaparecer.

Relacionados

Muertes extrañas

Argentina