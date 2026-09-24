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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Joven muere por exceso de cafeína: estaba descalzo y delirando antes de perder la vida

Joven muere por exceso de cafeína: estaba descalzo y delirando antes de perder la vida

Un joven de 25 años murió tras consumir grandes cantidades de cafeína, una situación que habría provocado que delirara antes de perder la vida.

Imagen compuesta que muestra granos de café sobre una mesa de madera junto al rostro del joven que falleció por exceso de cafeína.
Un joven perdió la vida tras sufrir un episodio de exceso de cafeína que lo llevó a delirar.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El Tribunal Forense de Essex esclareció los hechos relacionados con el fallecimiento de Alfie Goddard, un joven británico de 25 años que murió por una intoxicación accidental tras consumir cápsulas de cafeína que había comprado por internet.

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Las autoridades señalaron que el suceso ocurrió en Colchester, Essex, en la residencia de alojamiento tutelado donde vivía el joven. Alfie Goddard sufrió un episodio de alteración que lo llevó a salir a la calle descalzo y caminar frente a varios vehículos.

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Durante el incidente, presentó hematemesis, es decir, vómitos con sangre. Aunque el joven intentó solicitar ayuda a través del servicio telefónico de emergencias, su estado le impidió comunicarse con claridad.

Ante la situación, el personal de la residencia contactó a las autoridades, lo que permitió la llegada de paramédicos y policías al lugar. Goddard fue trasladado a un hospital de Colchester, donde sufrió un paro cardíaco y posteriormente murió.

¿Qué encontró la Policía de Essex en la casa de Alfie Goddard?

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Tras el fallecimiento, la Policía de Essex realizó una inspección en la habitación del joven y encontró múltiples cápsulas de cafeína. Según las declaraciones del inspector Tom Bastendorff, las averiguaciones permitieron establecer que Goddard había realizado compras de suplementos en grandes cantidades.

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Durante las audiencias del Tribunal Forense de Essex, el forense Lincoln Brookes concluyó que el fallecimiento ocurrió de manera accidental como consecuencia de la ingesta excesiva de cápsulas de cafeína.

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¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Alfie Goddard?

Uno de los aspectos analizados durante las sesiones judiciales fue el informe toxicológico. Los exámenes revelaron que la concentración de cafeína detectada en el organismo de Goddard se encontraba por debajo del nivel que habitualmente se relaciona con casos mortales por esta sustancia.

Sin embargo, tras evaluar los resultados toxicológicos junto con las demás circunstancias del caso, el forense determinó que la intoxicación accidental por cafeína estuvo relacionada con su fallecimiento.

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Asimismo, durante la audiencia, la familia del joven expuso información relacionada con su historial médico. Alfie Goddard contaba con diagnósticos de TDAH, autismo, esquizofrenia paranoide y psicosis inducida por sustancias.

Su hermana, Daisy Goddard, señaló que el joven tenía tendencia a obsesionarse con determinados productos y a realizar pedidos voluminosos a través de internet.

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Efectos negativos de las pastillas de cafeína

El consumo excesivo o frecuente de pastillas de cafeína puede provocar una alteración intensa en el sistema nervioso y cardiovascular. Debido a su rápida absorción, es común que desencadenen estados de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad y temblores involuntarios.

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Además, actúan directamente acelerando el ritmo cardíaco y elevando la presión arterial, lo que representa un riesgo para personas con sensibilidad cardíaca o hipertensión. También afectan de forma severa el descanso, provocando insomnio y alterando los ciclos naturales del sueño si se toman en la tarde o noche.

Por otro lado, estas pastillas tienen un impacto negativo directo en el sistema digestivo y generan una alta dependencia. Su concentración puede irritar las paredes del estómago, causando acidez, reflujo, náuseas y malestar gastrointestinal.

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