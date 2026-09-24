Así puedes cotizar pensión sin empleo formal ni contrato; esquema que pocos conocen

Durante años ha persistido la creencia heredada de que la pensión es un privilegio exclusivo de las personas con empleos formales o altos salarios.

Sin embargo, la experta Lina Rodríguez, cofundadora de Regulación Empresarial, aclaró en una entrevista concedida a El Klub de La Kalle que el sistema colombiano cuenta con herramientas diseñadas para proteger a quienes trabajan por cuenta propia y generan ingresos inferiores al salario mínimo mensual.

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Si tienes un negocio informal, laboras en una venta ambulante o "chacita", manejas un taxi o trabajas en una peluquería, puedes acceder al sistema de seguridad social sin la necesidad de tener un contrato laboral o pagar sumas elevadas que afecten tu presupuesto diario.



¿Cómo funciona el esquema de tiempo parcial para personas con ingresos bajos?

El mecanismo legal para aportar con ingresos inferiores al salario mínimo se realiza bajo el esquema de cotización por tiempo parcial, conocido dentro de la planilla de seguridad social (PILA) como el tipo de cotizante 76.



Este procedimiento te permite efectuar tus aportes mensuales directamente por internet, desde tu celular o computador, sin necesidad de hacer filas en un banco.

A través de esta planilla, puedes elegir el rango de cotización de acuerdo con los días que trabajes al mes, con tarifas que van desde los $70.000 hasta los $280.000 pesos mensuales:

Pago de $70.000: Si aportas esta suma al mes, se contabiliza una semana de cotización en tu historia laboral.

Si aportas esta suma al mes, se contabiliza una semana de cotización en tu historia laboral. Incremento progresivo: Conforme aumentas el monto aportado según los días laborados, la planilla registra hasta cuatro semanas de cotización en el mes.

La gran ventaja técnica de esta modalidad es que no estás obligado a pagar salud en el régimen contributivo.

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El pago mensual liquida únicamente la cotización destinada al fondo de pensión y la afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), la cual tiene un costo aproximado de $6.000 pesos.

Respecto a tu atención en salud, puedes mantenerte sin problemas dentro del régimen subsidiado (Sisbén) o continuar registrado como beneficiario de un familiar que cotice en el sistema contributivo, sin perder ninguno de estos dos beneficios.

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¿Qué beneficios inmediatos obtienes al aportar a pensión aunque ganes menos del mínimo?

Muchos independientes no cotizan por temor a la edad o porque piensan que empezar a los 30, 40 o más años es inútil. No obstante, la edad no limita el acceso a las coberturas fundamentales del sistema pensional.

Con tan solo acumuladas 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años (lo que equivale aproximadamente a un año de aportes continuos o discontinuos), activas garantías de protección vitales:

Pensión de invalidez: Si sufres un accidente o un evento desafortunado (como un intento de robo o atraco) que derive en una pérdida de capacidad laboral del 50% o superior, el sistema te otorga una pensión equivalente al menos a un salario mínimo mensual. Pensión de sobrevivientes: Si falleces contando con esas 50 semanas en los últimos tres años, dejas protegida económicamente a tu familia (cónyuge, hijos o padres, según el caso).

Este esquema aplica de manera idéntica tanto si decides afiliarte a Colpensiones como si prefieres un fondo privado. Por ello, empezar a cotizar por tiempo parcial representa una inversión de protección inmediata ante cualquier contingencia que te impida seguir trabajando.

Mira la entrevista completa: