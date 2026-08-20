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Cambio pensional que aliviaría vejez de conductores en Colombia; podrían retirarse antes

Si trabajas manejando camiones o buses intermunicipales en las carreteras del país, esta iniciativa legislativa busca clasificar tu labor como de alto riesgo para facilitarte un retiro digno.

Jubilación anticipada para conductores en Colombia: requisitos y detalles del proyecto de ley
Jubilación anticipada para conductores en Colombia: requisitos y detalles del proyecto de ley
Foto: GEMINI
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El panorama de las pensiones en Colombia podría estar a punto de dar un giro histórico que cambiará la vida de miles de trabajadores que sostienen la movilidad en las carreteras nacionales.

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Si eres conductor de vehículos de servicio público de carga o te dedicas al transporte de pasajeros por carretera, esta iniciativa te interesa directamente.

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En el Congreso de la República avanza con firmeza un proyecto de ley que busca darte la oportunidad de acceder a una jubilación anticipada, permitiéndote pensionarte sin la necesidad de haber cumplido de forma estricta con la edad o la totalidad de las semanas de cotización que exige actualmente la ley ordinaria.

Esta propuesta legislativa, promovida de forma activa por el representante Héctor David Chaparro, tiene como principal pilar clasificar la conducción en estos sectores específicos como una actividad de alto riesgo.

El propósito central está encaminado a crear un marco diferencial en el sistema pensional colombiano para reconocer de manera legal el impacto severo y el desgaste progresivo que esta labor diaria genera sobre tu salud a lo largo de los años.

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¿Por qué se propone la conducción de carga y pasajeros como actividad de alto riesgo?

Conducir un vehículo pesado o un bus intermunicipal en Colombia implica enfrentarse de forma recurrente a jornadas de trabajo sumamente extensas.

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Al estar frente al volante de estos automotores, te expones de manera continua a alteraciones de los ciclos normales de sueño por los horarios del oficio, un sedentarismo prolongado al pasar horas de forma ininterrumpida sentado en la cabina, y la exposición constante a vibraciones mecánicas continuas junto a variaciones de condiciones climáticas extremas a lo largo de la compleja geografía del país.

Pero el desgaste físico no lo es todo; el desgaste mental juega un papel crítico en esta profesión.

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El estrés acumulado por el estado deficiente de la infraestructura vial de las carreteras nacionales y los constantes riesgos de seguridad en las vías del país son elementos determinantes que aceleran el desgaste físico y mental de los conductores.

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Todos estos factores combinados no solo reducen progresivamente tu expectativa de vida laboral en condiciones óptimas, sino que justifican la necesidad de un trato previsional diferenciado para proteger tu bienestar.

¿Cómo funcionaría el beneficio de jubilación anticipada para los transportadores?

La propuesta legislativa plantea un mecanismo para que los conductores de carga y buses puedan pensionarse a una edad inferior a la establecida en el régimen ordinario general, o bien mediante una disminución progresiva en el número de semanas cotizadas requeridas ante el sistema de pensiones.

Para estructurar este mecanismo, la iniciativa toma como punto de partida normativo los esquemas especiales de pensión que ya existen en el país para otras actividades de alto riesgo.

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Específicamente, se hace referencia a los esquemas aplicados actualmente a los funcionarios que desempeñan labores de custodia y vigilancia en el sector penitenciario de Colombia.

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Siguiendo ese modelo legal establecido, se busca que el beneficio pensional compense directamente el desgaste excepcional que asumes en tus recorridos diarios por el país.

¿Qué impacto tendría esta ley en el gremio de transportadores en Colombia?

Este proyecto de ley cuenta con el respaldo de importantes organizaciones gremiales del sector, como la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga).

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Desde esta federación se ha advertido con preocupación sobre una problemática creciente: la dificultad persistente para relevar la mano de obra en este sector productivo.

En el país opera actualmente un parque automotor superior a los 620.000 camiones y tractomulas en funcionamiento. Sin embargo, las duras exigencias del oficio han desincentivado la vinculación y el interés de conductores jóvenes para ingresar a este mercado laboral.

Adicionalmente, esta situación ha provocado la migración de personal capacitado hacia mercados internacionales que ofrecen mejores garantías de retiro para su futuro.

De superar de manera exitosa los correspondientes debates reglamentarios exigidos en el Congreso de la República para convertirse en ley de la República, esta norma garantizaría una vejez digna para miles de transportadores que a diario se movilizan por las distintas carreteras colombianas.

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